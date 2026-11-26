Las fuerzas de seguridad reportaron este jueves, 26 de noviembre, que lograron desarticular la banda delictiva conocida como "Los Enanos", dedicada al robo, desmantelamiento y comercialización ilegal de vehículos de alta gama.
Las acciones contra esta estructura estuvieron a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Unidad Contra Robos de Vehículos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajó en coordinación con fiscales del Ministerio Público.
Se llevaron a cabo 12 allanamientos de allanamiento, registro, inspección y búsqueda de evidencia en las zonas 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala, así como en diversos sectores de los municipios de Mixco y en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Como resultado fueron detenidas seis personas, incluido el presunto líder de la organización criminal.
¿Cómo operaban?
Las investigaciones revelaron que la estructura criminal "Los Enanos" operaba principalmente en las zonas 11, 7 y 3 de la Ciudad de Guatemala, donde robaban o hurtaban vehículos de alta gama.
Los automóviles eran posteriormente trasladados a áreas de Zacapa e Izabal, donde eran desmantelados y modificados para ser ingresados ilegalmente a Honduras y comercializados en ese país.
La PNC aseguró que continúan las investigaciones para identificar a otros posibles cómplices, determinar el número total de vehículos robados y vendidos ilegalmente y conocer a profundidad a esta organización.
Presuntos integrantes de la estructura criminal detenidos e indicios decomisados
La PNC brindó detalles acerca de los cargos que se les atribuyen a los presuntos integrantes de la banda "Los Enanos":
- Hombre de 43 años, presunto líder de la banda, con orden de captura por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas, además cuenta con antecedentes por robo de vehículos y robo agravado ambos del año 2011.
- Hombre de 30 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas.
- Hombre de 18 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas.
- Hombre de 33 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas.
- Hombre de 20 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas. Con antecedentes por encubrimiento propio registrado el 3 de octubre de este año, tras ser detenido en Gualán, Zacapa, cuando conducía una picop con reporte de robo, por lo que permaneció varios días en la cárcel de Los Jocotes.
- Mujer de 21 años, señalada de asociaciones ilícitas.
Todas las órdenes de captura fueron emitidas el 24 de noviembre del presente año por un Juzgado de Mixco.
Durante la detención del presunto cabecilla de la organización fue decomisada una camioneta de color rojo y una motocicleta gris multicolor, ambas de dudosa procedencia, ya que no se pudo demostrar que fueran propiedad del sindicado. También se incautó un teléfono móvil que será analizado como parte del proceso de investigación.
En los otros inmuebles fueron localizados tres celulares, dos radios transmisores, 50 mil quetzales en efectivo, una memoria USB y cuatro memorias de cámaras de videovigilancia.