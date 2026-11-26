Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra los momentos de angustia que vivieron un hombre y su perro cuando fueron sorprendidos por una fuerte ola que los arrastró en una playa de Cannon Beach, en Oregón, Estados Unidos.
Las imágenes, grabadas por el Departamento de Policía de Cannon Beach y difundidas en sus plataformas digitales, evidencian cómo el hombre se encontraba en las gradas de acceso a la playa de Second Street mientras permitía que su mascota caminara sobre la arena.
De pronto, el oleaje aumentó y una ola alcanzó al hombre y a su perro, arrastrándolos y sacándolos de las gradas. La inesperada fuerza del agua provocó momentos de tensión, mientras ambos eran desplazados por el movimiento del mar.
El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, en las inmediaciones de Ecola Creek, luego de que los servicios de emergencia recibieran un reporte sobre una persona y su mascota arrastradas por el agua.
Hombre y su perro lograron salir a salvo
De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el hombre explicó que se había acercado al lugar para observar mejor las llamadas Mareas de Rey, un fenómeno que provoca niveles de marea excepcionalmente altos.
Afortunadamente, el incidente no terminó en tragedia y tanto el hombre como su mascota lograron salir sin que se reportaran personas heridas.
Tras lo ocurrido, un agente de policía emitió una citación al hombre por conducir en la orilla y le advirtió sobre los peligros de acercarse demasiado al mar, debido a que las condiciones del oleaje pueden cambiar repentinamente.
Las autoridades recordaron la importancia de mantener distancia de la costa y no confiarse de los momentos de aparente calma, ya que las olas pueden alcanzar zonas alejadas de la orilla sin previo aviso.