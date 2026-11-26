Un video grabado desde un automóvil y difundido en redes sociales muestra a cuatro motoristas que presuntamente participan en una carrera clandestina sobre la 7a. avenida de la zona 9 capitalina.
En las imágenes se observa cómo los motoristas esperan detenidos a que el semáforo cambie a luz verde. Sin embargo, apenas se habilita el paso, aceleran repentinamente y comienzan a circular a excesiva velocidad.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que una de las motocicletas lleva a dos personas a bordo, mientras sus ocupantes continúan la marcha sin mayores medidas de seguridad.
La situación se vuelve aún más peligrosa cuando los motoristas avanzan a gran velocidad junto al carril exclusivo del Transmetro, justo cuando una unidad circula por ese tramo. La maniobra pone en riesgo tanto a los propios motociclistas como a otros conductores y peatones que podrían cruzar la vía.
El video también evidencia la ausencia de agentes de tránsito y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar al momento de lo ocurrido.
Sanciones por participar en carreras clandestinas
Aunque las imágenes muestran el comportamiento de los motoristas, no se ha confirmado oficialmente si se trataba de una carrera clandestina organizada o de una maniobra imprudente entre conductores.
En Guatemala, participar u organizar carreras clandestinas está sancionado con una multa de Q25 mil por cada conductor, de acuerdo con el artículo 185, inciso c, de la Ley y Reglamento de Tránsito.
A esta sanción pueden sumarse otras multas por infracciones como conducir sin licencia, exceder los límites de velocidad o circular con modificaciones no permitidas. También pueden aplicarse medidas como la retención del vehículo cuando corresponda.
Las autoridades de tránsito mantienen operativos para combatir las carreras ilegales en distintos puntos del país, debido al peligro que representan para los participantes y para las personas que utilizan las vías públicas.