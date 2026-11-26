Un incendio estructural registrado desde horas de la noche del miércoles 25 y que se extendió hasta la madrugada de este jueves, 26 de noviembre, afectó tres viviendas en la colonia La Ceiba, calle Real al Lago, en el municipio de Amatitlán del departamento de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades contra incendios y equipos de varias compañías para dar respuesta luego de ser notificados acerca de una emergencia en la que el fuego arrasaba con varios inmuebles de la localidad.
Los técnicos en urgencias médicas implementaron de inmediato las labores de combate y extinción del siniestro. Durante la fase inicial de las operaciones, se informó que una persona no había logrado salir de una de las residencias afectadas, por lo que se iniciaron las labores de búsqueda y rescate.
Entre las llamas y los escombros, los socorristas localizaron a un hombre sin signos vitales, quien presentaba quemaduras en el 100 % de su cuerpo.
Los bomberos indicaron que, por instrucciones del comandante del incidente, se habilitó una morgue temporal para el resguardo del cuerpo, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron cargo de los procedimientos correspondientes.
Para controlar el incendio fue necesario utilizar aproximadamente 6 mil galones de agua. Posteriormente, los socorristas realizaron trabajos de remoción de escombros y enfriamiento de paredes, con el objetivo de reducir la temperatura y evitar que el fuego afectara las viviendas aledañas.
Controlan incendios en viviendas de zona 18
Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada del pasado miércoles se registró un incendio en un inmueble ubicado en la manzana 8, lote 937-A de la colonia Maya, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Por causas no establecidas, la vivienda se prendió en llamas. Específicamente se vio afectada una habitación, por lo que se solicitó el apoyo de los Bomberos Municipales para controlar la situación.
Los equipos de socorro aplicaron los protocolos correspondientes y, tras varios minutos de trabajo, lograron controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a otros ambientes de la residencia.
Mientras tanto, en horas de la noche del martes, 24 de noviembre, ocurrió otro incendio en el sector de la zona 18 capitalina. Los Bomberos Municipales dieron a conocer que se solicitó su presencia a la manzana 17 de la colonia Maya para atender una emergencia.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que el fuego estaba consumiendo una de las habitaciones de una vivienda, por lo que se procedió a realizar las labores necesarias para controlar la situación.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7