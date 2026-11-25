Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre, se registró un incendio en un inmueble ubicado en la manzana 8, lote 937-A de la colonia Maya, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Por causas no establecidas, la vivienda se prendió en llamas. Específicamente se vio afectada una habitación, por lo que se solicitó el apoyo de los Bomberos Municipales para controlar la situación.
La institución trasladó de inmediato las unidades de emergencia y contra incendios tras recibir reportes sobre lo que ocurría en el lugar.
Ardua labor
Los equipos de socorro aplicaron los protocolos correspondientes y, tras varios minutos de trabajo, lograron controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a otros ambientes de la residencia.
Según el reporte compartido sobre este caso, para sofocar las llamas se utilizaron aproximadamente 1 mil 800 galones de agua. Posteriormente, los elementos realizaron labores de ventilación y descombramiento.
No se reportaron personas heridas como consecuencia de este incidente, solo daños materiales que todavía no han sido cuantificados.
Otro incendio en el sector
En horas de la noche del martes, 24 de noviembre, ocurrió otro incendio en el sector de la zona 18 capitalina. Los Bomberos Municipales dieron a conocer que se solicitó su presencia a la manzana 17 de la colonia Maya para atender una emergencia.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que el fuego estaba consumiendo una de las habitaciones de una vivienda, por lo que se procedió a realizar las labores necesarias para controlar la situación.
"La rápida intervención evitó que las llamas se propagaran a otras habitaciones o viviendas cercanas", dijo un portavoz de la institución.
Agregó que los equipos utilizaron aproximadamente 1 mil 500 galones de agua para controlar el siniestro y poder pasar a la fase de descombramiento y verificación de posibles puntos de reignición.
No se reportaron personas heridas por este hecho, únicamente daños materiales.