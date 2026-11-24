Costa Rica será sede del Miss Universo 2027, una noticia que marca un momento histórico para Centroamérica y para los seguidores de uno de los concursos de belleza más importantes a nivel internacional. La designación fue confirmada este 24 de noviembre de 2026 y convierte al país en el anfitrión de la edición número 76 del certamen, que reunirá a representantes de diferentes naciones para competir por la anhelada corona.
De acuerdo con la información publicada por el medio costarricense CR Hoy, esta será la primera vez que Costa Rica albergue el concurso de belleza, lo que representa un acontecimiento sin precedentes para el país. La noticia ha despertado expectativa entre los millones de aficionados del certamen de Miss Universo, especialmente en Centroamérica.
Y es que la región tendrá nuevamente la oportunidad de estar en el centro de atención de uno de los espectáculos de belleza con mayor proyección internacional. El anuncio se realizó durante la gran final de Miss Universo 2026, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
De esta manera, mientras una nueva reina recibía la corona, también se revelaba el destino que tendrá la próxima edición del concurso. La elección representa una importante oportunidad para que Costa Rica muestre al mundo sus paisajes, playas, volcanes, biodiversidad y riqueza cultural.
Más de la nueva sede de Miss Universo
Además, permitirá que el país reciba a las delegaciones internacionales, equipos de producción, medios de comunicación y seguidores del certamen. Uno de los aspectos más llamativos es que Costa Rica ya había figurado anteriormente entre las posibles sedes de Miss Universo.
Sin embargo, las negociaciones de años anteriores no habían conseguido concretar que el concurso llegara a territorio costarricense. Aunque ya se confirmó que Costa Rica será la sede de Miss Universo 2027, todavía quedan varios detalles por conocer.
Entre ellos destacan la fecha exacta de la competencia, la ciudad que recibirá a las candidatas, el recinto donde se realizará la gala final y el calendario de actividades que formarán parte de la edición número 76.