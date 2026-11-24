La noche más esperada por los amantes de los concursos de belleza continúa sorprendiendo. La gran final de Miss Universo 2026 avanza a pasos agigantados y ya se conocen los nombres de las 12 candidatas que lograron conquistar al jurado y avanzar a la siguiente etapa de la competencia.
El espectáculo arrancó con un espectacular opening que llenó de energía el escenario en Puerto Rico. Una a una, las representantes de los diferentes países hicieron su presentación oficial ante el público, luciendo sus mejores looks y demostrando la emoción de formar parte de una de las ediciones más esperadas del certamen.
La presentación inicial estuvo marcada por la música, las luces y la emoción de las candidatas, quienes recibieron el apoyo de los asistentes que se dieron cita en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, sede de esta importante celebración.
Después del opening llegó uno de los momentos más esperados de la noche: el anuncio del Top 30 de Miss Universo 2026. Una vez conformado este primer grupo de semifinalistas, las concursantes regresaron al escenario para protagonizar el esperado desfile en traje de baño.
Más de la final de Miss Universo
Con espectaculares diseños de trajes de baño, las representantes demostraron por qué llegaron hasta esta importante etapa de la competencia. Este desfile fue clave para continuar definiendo a las favoritas de la noche, pues solamente un grupo más reducido tendría la oportunidad de acercarse al sueño de llevarse la corona universal.
La expectativa llegó a su punto máximo cuando la organización comenzó a anunciar a las 12 candidatas que consiguieron avanzar a la recta final. Cada nombre fue recibido con gritos, aplausos y muestras de emoción, mientras las seleccionadas celebraban continuar en la competencia.
Estas son las 12 representantes que siguen en la lucha por convertirse en la nueva Miss Universo:
Top 12 de Miss Universo 2026: Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democratica del Congo, Francia.