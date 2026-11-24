El Ministerio de Gobernación emitió un pronunciamiento este martes, 24 de noviembre, a través del cual condenó enérgicamente los hechos ocurridos en San Pedro Soloma, Huehuetenango, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron retenidos y agredidos mientras cumplían con sus funciones.
La entidad, que dirige el ministro Marco Antonio Villeda, confirmó que también se registraron ataques contra las instalaciones policiales, así como otros daños materiales.
Los disturbios en esa localidad surgieron luego de que los vecinos del lugar vapulearan y entregaran a las fuerzas de seguridad a David Juan Roberto, de 43 años, sindicado de haber apuñalado a otro hombre de 32 años en aldea Majmulja.
Según la información recopilada, un grupo de aproximadamente 100 personas intentó después llevarse al individuo para lincharlo, pero los uniformados lograron evacuarlo hacia otro municipio.
Entonces, a las 21:00 se tuvo conocimiento de que unas 500 personas enardecidas llegaron a la subestación de ese municipio en busca de la persona detenida, pues buscaban hacer justicia con su propia mano; sin embargo, al no encontrarlo tomaron acciones contra el personal de la PNC.
En ese contexto, la cartera de Gobernación enfatizó que nadie en Guatemala puede tomar la jusitica por su mano. "Ninguna acusación o inconformidad justifica la violencia contra las personas ni los ataques a las fuerzas de seguridad", manifestó.
Agregó que la PNC tiene el mandato de proteger la vida, garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de los guatemaltecos, actuando dentro del marco de la ley. También aseguró que la autoridad no puede quedar sometida o amenazada a las exigencias de un grupo inconforme.
Expresa respaldo a policías
Los pobladores causaron daños a las instalaciones de la sede policial de San Pedro Soloma e incendiaron la motocicleta de la institución, con matrícula HUE-223, así como un vehículo particular que se encontraba consignado.
En el lugar se encontraban siete agentes y un oficial segundo de la PNC, a quienes la turba retuvo y agredió. En cierto momento, seis de ellos lograron escapar y resguardarse, pero quedaron retenidos el agente Danilo Rivas y el oficial segundo Maynor González, a quienes los implicados despojaron de sus armas de fuego y teléfono celulares.
Después de un proceso de diálogo con los líderes comunitarios, durante horas de la madrugada se logró el rescate de los uniformados.
Gobernación expresó su respaldo a los agentes agredidos y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Finalmente, señaló que trabajará junto con el Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.