Toyota ha anunciado una inversión histórica en Argentina, superando los USD 1.300 millones para la construcción de una nueva planta industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo principal impulsar la producción de vehículos electrificados en la región, marcando un hito en la industria automotriz del país.
La iniciativa, que representa la mayor inversión en la historia del sector automotriz argentino, prevé el inicio de operaciones en el año 2030. La nueva instalación se dedicará inicialmente a la fabricación de la camioneta Tacoma híbrida, un paso clave en la estrategia de electrificación de la compañía en América Latina.
El anuncio oficial se realizó tras la aprobación del proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la culminación del proceso interno de Toyota. La presentación contó con la presencia de Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation; Rafael Chang, CEO de Toyota Latinoamérica y el Caribe; y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, quienes se reunieron con autoridades del Gobierno argentino.
Además de la producción de vehículos, se espera que este proyecto genere un impacto significativo en la economía local. Contribuirá al desarrollo de proveedores tanto locales como regionales, y fortalecerá nuevas capacidades industriales directamente vinculadas al futuro de la movilidad en América Latina.
Compromiso Regional y Visión de Futuro
Yoichi Miyazaki destacó la relevancia de Argentina en el desarrollo industrial de Toyota en la región. "Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial regional de Toyota. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, a la vez que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro", afirmó Miyazaki.
Por su parte, Rafael Chang enfatizó la importancia estratégica de la inversión para la región. "Este anuncio fortalece la estrategia regional de Toyota en Latinoamérica y el Caribe. Al integrar las capacidades de Argentina, Brasil y nuestros distribuidores en toda la región, podemos seguir construyendo una gama más competitiva, resiliente y centrada en el cliente", explicó Chang.
Gustavo Salinas subrayó la confianza de Toyota en el país y en las capacidades industriales que se han desarrollado en Zárate durante casi tres décadas. Asimismo, resaltó que el proyecto fortalecerá el ecosistema de Toyota, que incluye a proveedores, concesionarios y las comunidades vinculadas a sus operaciones.
Estrategia Multi-Pathway y Presencia en Guatemala
Esta inversión se enmarca en la visión a largo plazo de Toyota para consolidar sus capacidades industriales en América Latina y el Caribe. La estrategia regional busca integrar la producción, la innovación y el desarrollo de soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades específicas de cada mercado.
En Guatemala, Cofiño, el representante de Toyota en el país, forma parte activa de esta red regional. Su participación es fundamental para acompañar la visión de la marca de ofrecer soluciones de movilidad que se ajusten a las particularidades de cada mercado, fortaleciendo así la presencia de Toyota en la región a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.
El proyecto también respalda el enfoque Multi-Pathway de Toyota, una estrategia que contempla el uso de distintas tecnologías de propulsión para avanzar hacia una movilidad más sostenible. Este enfoque considera las condiciones de infraestructura, las matrices energéticas y las necesidades particulares de cada mercado en su camino hacia un futuro más verde.
Toyota Argentina, que produce vehículos en Zárate desde el año 1997, se ha consolidado como un polo industrial y exportador a lo largo de casi tres décadas. La nueva planta complementará las líneas de producción ya existentes, donde actualmente se fabrican modelos como la Hilux, la SW4 y la Hiace. La compañía ha indicado que compartirá más detalles sobre el desarrollo de este proyecto en una etapa posterior.