Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este martes, 24 de noviembre, fueron capturadas dos personas como resultado de los operativos implementados en Zacapa en cumplimiento del Estado de Sitio declarado en ese departamento y en Izabal.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes identificaron a un hombre de 31 años durante un operativo de seguridad y prevención realizado en el municipio de Teculután y determinaron que tenía una orden de captura vigente.
El sospechoso era requerido por un juzgado local por ser presunto responsable de cometer el delito de violación con agravación.
Detenido por ataque con arma blanca
La PNC reportó la captura de un hombre señalado de cometer un ataque con arma blanca el pasado 27 de septiembre en el municipio de La Unión, Zacapa, donde dos hombres resultaron heridos con arma blanca.
El individuo fue localizado durante un allanamiento a cargo de los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).
La aprehensión se efectuó en el marco de los operativos que las fuerzas de seguridad mantienen en desarrollo durante el Estado de Sitio.
El sospechoso, de 25 años, tenía una orden de captura emitida el 20 de noviembre por los delitos de lesiones específicas y lesiones graves. Fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para solventar su situación legal.
El estado de sitio fue decretado el pasado 14 de noviembre, con vigencia de 30 días, por el presidente Bernardo Arévalo luego de que diversos ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.
La medida implementada por el Gobierno suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación, de reunión y la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos, entre otras normativas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7