El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarrolla este martes 24 de noviembre una serie de ocho allanamientos, entre ellos uno en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), como parte de una investigación relacionada con exintegrantes de su Comité Ejecutivo. Las diligencias forman parte de un proceso judicial en el que el ente investigador solicitó siete órdenes de aprehensión por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, de acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales.
Las investigaciones están dirigidas contra integrantes del Comité Ejecutivo que estuvo bajo la presidencia de Gerardo René Aguirre Oestmann. El caso ha generado atención debido a las controversias judiciales e institucionales que han rodeado la administración del organismo deportivo. En entrevista con Emisoras Unidas, el fiscal general Gabriel García Luna, confirmó que el caso está bajo reserva por instrucciones del juez: "El juez declaró el caso bajo reserva de oficio. La investigación está relacionada con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) e incluye ocho allanamientos y siete órdenes de aprehensión. Se espera que las personas detenidas sean puestas a disposición del juez para comparecer en su primera declaración", indicó en el programa A Primera Hora.
Las investigaciones contra el Comité Olímpico Guatemalteco (COG)
Las diligencias del Ministerio Público coinciden con recientes modificaciones en la estructura administrativa del COG. El pasado jueves 19 de noviembre, la Asamblea General anunció la conformación de un Comité Ejecutivo interino, que asumió en sustitución de la dirigencia encabezada por Gerardo Aguirre. La nueva integración quedó presidida por Julio Fernando Cáceres Grajeda, acompañado por Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, quien asumió las funciones de vicepresidenta y secretaria general. Asimismo, fueron designados Ana Waleska Soto Abril, Tulio Armando Contreras Roldán, Aída Virginia Boesche Pedrero y José Alejandro Barrondo como vocales interinos.
Por su parte, el anterior Comité Ejecutivo estaba integrado, además de Aguirre, por Juan Carlos Sagastume Bendaña, en los cargos de vicepresidente y secretario general; María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, Claudia Lorena Rivera Lucas, Ana Waleska Soto Abril y Rafael Antonio Cuestas Rölz, quienes desempeñaban funciones como vocales. En un comunicado, la Asamblea General explicó que los cambios buscaban garantizar la autonomía del deporte guatemalteco y evitar posibles intervenciones políticas en la institución. Sin embargo, todavía no se han explicado públicamente todos los aspectos del procedimiento utilizado para concretar la sustitución de las autoridades anteriores.