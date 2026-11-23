La discoteca ZOHO emitió un comunicado luego del ataque armado ocurrido el pasado fin de semana que dejó cuatro personas muertas en la 5ta. avenida y 14 calle de la zona 9 de la capital.
"Fuimos directamente afectados por hechos de violencia en los alrededores de nuestras instalaciones, que dejaron como resultado la pérdida irreparable de vidas humanas, todas ellas integrantes de nuestra familia ZOHO. A sus familias y seres queridos les expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en estos momentos de profundo dolor.", indicó ZOHO en un comunicado.
La discoteca rechazó toda forma de violencia y exigieron que estos hechos de violencia no queden impunes.
"Desde el sábado 21 de noviembre hemos colaborado plenamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, con respeto al Estado de Derecho, para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia.", agregó la empresa en un comunicado.
ZOHO indicó que la seguridad y el bienestar de los clientes, colaboradores y comunidad siempre ha sido una prioridad. "Reafirmamos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia durante todo este proceso.", indicó.
Crimen
Desconocidos dispararon contra un grupo de personas frente a la discoteca la madrugada del pasado fin de semana, tres personas quedaron heridas, mientras que los fallecidos fueron identificado como:
- Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años.
- Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59 años.
- César Alexander Santos González, de 37 años.
- Wilson Fernando Suñiga Ordóñez, de 31 años.
Asimismo, un quinto hombre murió en la zona 18 capitalina como consecuencia de una persecución de la Policía Nacional Civil que se inició desde el punto de tiroteo en la zona 9 capitalina. Las autoridades relacionaron este intercambio de disparos con el hecho en la discoteca, confirmando que atendieron la emergencia por solicitud de una llamada que llegó desde adentro del centro nocturno.
En ese escenario, los supuestos delincuentes abrieron fuego en contra de las autoridades, por lo que los uniformados repelieron el ataque dejando al presunto agresor fallecido, según un comunicado policial.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital