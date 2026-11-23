Omar Zalazar confirmó que no continuará como entrenador del CSD Suchitepéquez de cara al próximo torneo, luego de la derrota por 3-1 frente a Xelajú MC, el pasado sábado. El estratega argentino reconoció que su salida responde, en buena medida, a las dificultades que encontró durante su gestión, especialmente por las limitaciones de la plantilla y la falta de refuerzos que había solicitado a la directiva para fortalecer al equipo. De esta manera, el técnico considera que ha llegado el momento de dar un paso al costado y permitir que otra persona intente cambiar el rumbo de los Venados.
El entrenador fue contundente al referirse a las necesidades que tenía el plantel y a los fichajes que no llegaron en el momento esperado. "Como lo dije desde que llegué, yo quería tres refuerzos. Nos falta jerarquía, profundidad y peso ofensivo. Fabricio (González) nos está dando una mano en esa posición, pero no es centrodelantero, aunque lo ha hecho bastante bien. También tenemos jugadores lesionados y nos han sucedido muchas cosas que van más allá de lo futbolístico", manifestó Zalazar, quien considera que la falta de alternativas en posiciones determinantes terminó condicionando el rendimiento colectivo.
Zalazar no se sintió respaldado en sus decisiones
Otro de los aspectos que señaló fue la planificación de la plantilla, particularmente en la portería. El argentino explicó que, aunque confía en los futbolistas jóvenes, considera que no siempre es conveniente exponerlos a responsabilidades tan grandes en momentos complicados. Al respecto, se refirió a la situación de Julio Secaida y a la tardía incorporación de Franco Agüero: "Entiendo a quienes confían en los jóvenes, porque yo también confío en ellos y he ido incorporando juveniles durante estos dos meses. No obstante, considero que esta no es la circunstancia adecuada para poner a un joven bajo una presión tan grande como la que implica defender el arco de Suchitepéquez. En el caso de Julio (Secaida), le he dado mi confianza, pero ha cometido varios errores. Aun así, está asumiendo una responsabilidad para la que realmente no llegó, pues vino para ser suplente. Se tardó muchísimo en concretar la llegada de Franco (Agüero); lo vengo pidiendo desde hace tiempo y no se actuó con rapidez. Hoy estamos pagando las consecuencias. Es una situación difícil y, sinceramente, duele".
Zalazar también hizo referencia al trabajo realizado para intentar mejorar las condiciones del equipo, pese a las dificultades económicas y deportivas. El técnico aseguró que se brindaron distintas herramientas a los jugadores, entre ellas el videoanálisis y el acompañamiento de una nutricionista, pero reconoció que los esfuerzos no fueron suficientes para compensar las carencias del plantel. "Uno da la cara, pero también siente el golpe. Hemos tratado de brindarles a los jugadores todas las herramientas necesarias, desde el videoanálisis hasta el apoyo de una nutricionista, que está colaborando gratuitamente durante tres partidos, además de muchas otras cosas. Sin embargo, no ha sido suficiente. El fútbol es de los jugadores y, si no contamos con la jerarquía que necesitamos para acompañar a los muchachos que hacen el esfuerzo, no nos alcanza", expresó. Asimismo, detalló que necesitaban un centrodelantero, un volante de contención y un defensor central por izquierda, además de reconocer los problemas de recambio y la situación de Danny Rodas, quien fue apartado por reiterados actos de indisciplina.
Finalmente, el entrenador adelantó que podría dirigir su último compromiso este fin de semana, cuando Suchitepéquez se enfrente a Municipal, aunque dejó abierta la posibilidad de que la directiva tome una decisión antes del encuentro. "La verdad es que estoy muy dolido. Como ya lo dije, este podría ser mi último partido con Municipal. Quiero darle la oportunidad a otra persona para que intente revertir esta situación, que a todos nos duele, especialmente al ver a Suchitepéquez en estas condiciones", señaló.
Zalazar agradeció el respaldo de los aficionados y aseguró que siempre entregó el máximo esfuerzo durante su etapa en el club. El argentino también dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro, aunque bajo condiciones que permitan desarrollar un proyecto deportivo con mayor planificación y estabilidad.