Dos personas murieron como resultado de ataques armados ocurridos este lunes, 23 de noviembre, en diferentes puntos de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro y autoridades correspondientes les dan seguimiento a estos casos.
El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada en el lote 30 de la calle Real, en el área de Las Tapias, donde un hombre de aproximadamente 28 años fue atacado con arma de fuego en circunstancias que no han sido establecidas.
De acuerdo con el reporte de Bomberos Municipales, los elementos de la institución fueron movilizados al lugar tras recibir la alerta sobre un incidente armado. A su llegada, localizaron a un hombre que presentaba dos heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la región del rostro.
Los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar.
Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.
Segundo ataque en zona 18
Aproximadamente al mediodía se reportó otro ataque armado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, esta vez en el sector 6 del área de Los Cerritos. La víctima es un hombre de aproximadamente 26 años, que no fue identificado.
Los Bomberos Voluntarios informaron que acudieron al lugar para atender la emergencia, donde localizaron a esta persona y determinaron que presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
La institución detalló que, a pesar de los esfuerzos realizados por los técnicos en urgencias médicas para intentar restablecer los signos vitales del paciente, esto no fue posible. Las balas impactaron en áreas del cuerpo que le generaron el fallecimiento en el lugar.
Los socorristas notificaron al Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar las diligencias correspondientes.
* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7