Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, dejó como saldo al conductor de un automóvil fallecido. El incidente se registró en la 14 calle y 2.ª avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, a donde acudieron los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que atendieron una emergencia en el referido punto, donde fue localizado un hombre con múltiples impactos provocados por proyectiles de arma de fuego.
La víctima permanecía en el interior de un vehículo, donde fue evaluada por los técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
El conductor no fue identificado, solo se informó que tenía aproximadamente 30 años de edad.
La Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro mantienen presencia en el área donde ocurrió el hecho de violencia. Las diligencias están en desarrollo, por lo que el paso vehicular se encuentra cerrado parcialmente.
Jornada violenta
La tarde del pasado domingo se tornó violenta, con al menos cuatro ataques armados que dejaron al menos tres fallecidos en diferentes puntos del departamento de Guatemala. En el primero de los ataques armados se reportó que un bebé de nueve meses resultó herido y que dos hombres murieron; este incidente ocurrió en la calle principal de Tierra Nueva 2, Chinautla.
Los reportes desde el lugar de los hechos indicaron que en el área resultaron heridas tres mujeres, quienes fueron auxiliadas por los cuerpos de rescate. Testigos indicaron que una de las víctimas mortales intentó escapar de sus agresores, ocultándose en una panadería; sin embargo, los sicarios le dispararon en ese recinto.
El segundo de los ataques armados se registró en el camino que conduce hacia Alto de los Reyes, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. En ese lugar un hombre de unos 27 años falleció luego de ser atacado con arma de fuego.
Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios reportaron dos ataques armados en la Ciudad de Guatemala, el primero fue perpetrado en la 30 calle de la zona 3 capitalina, frente al ingreso del vertedero municipal. En este incidente armado se confirmó el traslado de un hombre hacia un centro asistencial.
En la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, un hombre resultó herido de bala. Los rescatistas acudieron a la 9a. avenida A y 12 calle del citado lugar, donde dieron soporte vital avanzado a la víctima.