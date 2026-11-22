La Miss Guatemala en Miss Universe 2026, María Adelina Castillo, continúa conquistando miradas en el certamen internacional. Durante su participación en la competencia preliminar, celebrada este domingo 22 de noviembre en Puerto Rico, la guatemalteca sorprendió con una pasarela llena de seguridad, elegancia y actitud.
Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los internautas: un tatuaje en su tobillo. En fotografías y videos de su presentación, los seguidores pudieron observar el pequeño tatuaje que Adelina tiene en uno de sus tobillos, un detalle que quedó al descubierto mientras caminaba sobre el escenario.
La imagen rápidamente despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca su participación en el concurso de belleza. Aunque su pasarela fue uno de los momentos más comentados, este detalle también generó interés entre sus fanáticos, quienes no han dejado de compartir imágenes de la guatemalteca y dedicarle mensajes de admiración en redes sociales.
Cabe destacar que, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el significado del tatuaje. Más allá de este detalle, la representante guatemalteca destacó por la seguridad con la que se desenvolvió durante la competencia preliminar.
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Su presencia escénica, actitud y elegancia fueron algunos de los aspectos que sus seguidores resaltaron en las publicaciones relacionadas con su participación. Durante su presentación también se destacó su profesión como médica pediatra, una faceta que forma parte de su historia personal y profesional.
Adelina es médica especializada en Pediatría y continúa su formación en el área de Cuidados Intensivos Pediátricos, una preparación que ha despertado admiración entre quienes apoyan su participación.
La emoción todavía no termina. Miss Universe 2026 celebra su edición número 75 en Puerto Rico, con 116 candidatas que buscan conquistar la corona internacional. La gran final está programada para el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Durante esa noche se conocerá a la nueva soberana universal, quien recibirá la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universe.