La tarde de este domingo 22 de noviembre de 2026 se tornó violenta por al menos cuatro ataques armados que dejaron al menos tres fallecidos en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. En el primero de los ataques armados se reportó que un bebé de nueve meses resultó herido y que dos hombres murieron; este incidente armado ocurrió en la calle principal de Tierra Nueva 2.
Los reportes desde el lugar de los hechos indicaron que en el área resultaron heridas tres mujeres, quienes fueron auxiliadas por los cuerpos de rescate. Testigos indicaron que una de las víctimas mortales intentó escapar de sus agresores, ocultándose en una panadería; sin embargo, los sicarios le dispararon en ese recinto.
Bomberos Municipales de Chinautla informaron que los heridos del primero de los ataques armados, incluyendo al bebé de nueve meses, fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Los rescatistas informaron que ambos fallecidos fueron identificados por familiares; sin embargo, no publicaron los nombres ni las edades.
El segundo de los ataques armados con saldo mortal ocurrió en el camino que conduce hacia Alto de los Reyes, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. En ese lugar un hombre de unos 27 años falleció luego de ser atacado con arma de fuego, Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron soporte vital avanzado a la víctima, quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Sin embargo, los rescatistas narraron que la víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial, aunque el joven falleció a su ingreso al hospital.
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Ataques armados en las zonas 3 y 7
Bomberos Voluntarios reportaron otros dos ataques armados en la Ciudad de Guatemala, el primero fue perpetrado en la 30 calle de la zona 3 capitalina, frente al ingreso del vertedero municipal. En este incidente armado se confirmó el traslado de un hombre hacia un centro asistencial, luego de que paramédicos confirmaran que aún contaba con signos vitales.
Los rescatistas indicaron que en el lugar las autoridades competentes realizan los procedimientos legales correspondientes, manteniendo ocupado un carril, lo que afectó parcialmente la circulación vehicular. De esa manera, autoridades viales recomendaron circular con precaución y utilizar vías alternas.
Los rescatistas identificaron al hombre lesionado como Cristian Samuel Pérez, de 34 años. "Debido a su estado delicado, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt", indicaron los bomberos.
En la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, un hombre resultó herido de bala. Los rescatistas acudieron a la 9a. avenida A y 12 calle del citado lugar, donde dieron soporte vital avanzado a la víctima.
Luego de recibir los primeros auxilios, el herido fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. "A su ingreso, personal médico ya esperaba al paciente en la rampa de emergencia para iniciar la atención hospitalaria correspondiente", narraron los rescatistas.