Luego de que el departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunciara que habrá frío durante la noche de este domingo 22 de noviembre de 2026 y madrugada del próximo lunes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó varias medidas en las áreas más afectadas.
El ente de prevención agregó que se gestiona la habilitación de tres albergues ante el descenso de temperaturas, por parte de las instituciones que integran el sistema CONRED.
Conred precisó que los centros activos actualmente se ubican en los siguientes puntos:
- Departamento de Sololá, Gimnasio Municipal de Panajachel.
- Quetzaltenango, Iglesia evangélica Casa de Restauración Agradecidos, Quetzaltenango.
- Alta Verapaz, Parroquia El Calvario, Cobán.
El año pasado, esta entidad pidió a los guatemaltecos activar el sistema Conred en caso de conocer a alguna persona que necesite refugio a causa del frío; para hacerlo, Conred pidió llamar al teléfono 119 de la entidad o contactar directamente a los cuerpos de socorro de la localidad.
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Insivumeh señala las áreas afectadas por el frío
El ente pronosticador explicó en su informe de pronóstico del clima para las próximas horas que, pese a que el ambiente es cálido durante la mañana y tarde de este domingo, durante la noche de hoy y la madrugada de mañana se harán sentir bajas temperaturas.
La entidad señaló que los tres sectores del país afectados por el frío serán el Occidente del país y los sectores más elevados del Altiplano Central.
Cabe destacar que las autoridades también pidieron a los guatemaltecos abrigarse de forma adecuada para evitar enfermedades respiratorias. Asimismo, pidieron proteger a la población vulnerable como niños, adultos mayores, enfermos crónicos, sin dejar de lado a las mascotas.