El Columbus Crew tomó ventaja en la serie frente al Inter Miami tras imponerse por un contundente 0-3 en el primer encuentro de la primera ronda de los playoffs de la MLS. El conjunto de Ohio, consiguió un resultado importante gracias a los dos tantos de Gonzalo Tapia y uno más de Taha Habroune. Sin embargo, más allá de lo ocurrido en el marcador, una acción protagonizada por Lionel Messi terminó acaparando buena parte de la atención.
La polémica se produjo en los últimos minutos del primer tiempo, cuando el astro argentino intentó realizar un saque de banda y terminó lanzando el balón directamente contra Gonzalo Tapia, quien se encontraba frente a él e interfería en su visión. La reacción de Messi generó reclamos entre los futbolistas del Columbus Crew, que consideraron que la acción merecía una sanción más severa. Pese a la intensidad del incidente, el árbitro decidió mostrar tarjeta amarilla tanto al argentino como al atacante chileno, evitando así la expulsión del jugador del Inter Miami.
El técnico del Columbus Crew se pronunció tras la jugada de Messi
La decisión arbitral abrió el debate sobre la posible aplicación de la Regla 12 de las Reglas de Juego de la IFAB, relacionada con las faltas y la conducta incorrecta. Dependiendo de la fuerza empleada, la intención y las circunstancias de la acción, lanzar el balón contra un adversario puede ser considerado una conducta violenta y, por consiguiente, motivo de expulsión. No obstante, la valoración final depende de la interpretación del árbitro sobre lo sucedido en el terreno de juego.
Una vez finalizado el compromiso, Laurent Courtois, entrenador del Columbus Crew, fue consultado en conferencia de prensa sobre el incidente y dejó clara su postura respecto a la decisión del colegiado. "Todo el mundo sabe que eso era más que una amarilla. Tristemente, no lo van a revisar y no habrá sanción", expresó el técnico, quien no necesitó extenderse demasiado para manifestar su desacuerdo.
Por ahora, queda por conocer si la MLS tomará alguna medida disciplinaria adicional contra Messi tras la polémica acción, mientras el Columbus Crew celebra una victoria contundente en una serie que todavía tiene mucho por decidir.