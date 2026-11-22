La celebración de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana quedó momentáneamente interrumpida por un episodio que generó preocupación en Barranquilla. Leandro Paredes sufrió una descompensación y se desmayó mientras concedía una entrevista a DSports, poco después de levantar el trofeo junto a sus compañeros. El mediocampista argentino, de 32 años, recibió asistencia inmediata y posteriormente fue trasladado a una clínica de la ciudad colombiana para someterse a estudios médicos.
Horas después del incidente, el propio futbolista se encargó de llevar tranquilidad sobre su estado de salud mediante sus redes sociales. Desde el centro médico, publicó una fotografía en la que se lo observaba con buen semblante y acompañó la imagen con un mensaje: "Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre". En otra publicación, incluso se permitió bromear sobre lo sucedido y explicó que había sido "solo un mareo por tantas vueltas juntas".
El momento de preocupación que generó Leandro Paredes
El malestar de Paredes, sin embargo, había comenzado antes de que terminara el encuentro frente a Atlético Mineiro. Según explicó Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa, el capitán manifestó mareos durante la primera parte y experimentó una mejoría parcial en el descanso. No obstante, sus dificultades físicas continuaron durante el complemento, por lo que solicitó ser sustituido al minuto 58 por Tomás Belmonte. El entrenador destacó la honestidad del mediocampista para reconocer que no estaba en condiciones de continuar y valoró su compromiso con el equipo.
Las condiciones climáticas de Barranquilla también fueron un factor a considerar. Al momento del partido, la temperatura rondaba los 30 grados Celsius y la humedad se aproximaba al 80 %, un escenario que pudo contribuir al desgaste físico. Después del pitazo final, Paredes participó de los festejos junto a su familia y levantó el trofeo durante la ceremonia de premiación. Sin embargo, cuando conversaba con el periodista Marcelo Benedetto sobre la importancia de sumar un nuevo título a su trayectoria, comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose. Según los reportes desde el estadio, el futbolista permaneció consciente y pudo retirarse por sus propios medios antes de ser trasladado en ambulancia para una evaluación preventiva.
El episodio también puso el foco sobre la exigente temporada que ha afrontado el mediocampista. Después de disputar el Mundial de 2026 con Argentina, Paredes continuó compitiendo con Boca y acumuló 21 partidos desde su regreso a la actividad tras la cita mundialista. En ese período también tuvo que lidiar con problemas físicos, entre ellos una molestia muscular en agosto y un desgarro de grado dos en octubre. Su recuperación fue exigente y aceleró los tiempos para estar disponible en compromisos decisivos.