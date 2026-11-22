Un Barcelona que fue de menos a más tuvo una gran reacción y se llevó una valiosa victoria ante el Villarreal (3-2) en el marco de la jornada 13 de LaLiga española. Los blaugranas llegaban con la obligación de ganar, luego del triunfo del Real Madrid el sábado ante el Celta.
El inicio del partido no fue el deseado para los blaugranas, pues en 7 minutos el Villarreal ya ganaba 0-2 con las tempraneras anotaciones de los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, además, al minuto 26 el Barcelona tuvo su primera posibilidad de descontar en el partido por medio del punto penal, pero Lamine Yamal erró el penal.
Remontada del Barcelona en el Camp Nou
Ya en el segundo tiempo, el Barcelona fue una aplanadora, y fue cuestión de minutos para que le dieran la vuelta al partido en el Spotify Camp Nou. Al minuto 57 Gerard Martín descontaría con un gran remate de cabeza, mientras que al minuto 60 Fermín López definiría con clase tras una gran asistencia de Lamine Yamal.
La remontada se consumiría al minuto 67 por medio de Pau Navarro, el defensa del Villarreal intentó despejar el balón y terminó metiendo el balón en su propio arco, desatando la locura de la afición local.
Finalmente, el marcador no sufrió más modificaciones y el Barcelona se llevó tres puntos de oro y necesarios para mantenerse en lo más alto de LaLiga española. Los culés son líderes con 36 puntos en 13 partidos, mientras que su acérrimo rival, el Real Madrid, es segundo lugar con 33 unidades en la misma cantidad de partidos.
Ahora, el Barça centrará todos sus esfuerzos en la UEFA Champions League, ya que a mitad de semana tendrá que hacer un extenso viaje a Azerbaiyán, ya que el miércoles enfrentarán al Sabah FK a las 11:45 (horario de Guatemala).