Bomberos Voluntarios reportaron que la noche de ayer, sábado 21 de noviembre de 2026, se tornó violenta en la colonia Santa Mónica de la zona 18, donde un ataque armado que se ejecutó en contra de siete personas dejó a dos de ellas fallecidas y a otras cinco heridas que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, uno de los cuerpos quedó en la calle, frente a una vivienda de humildes condiciones y frente a una motocicleta de color blanco. Lo rescatistas alertaron a la Policía Nacional Civil que llegó al lugar a cercar el área del crimen, para los trabajos posteriores del Ministerio Público (MP).
En un video compartido por los cuerpos de socorro se pudo observar que una de las víctimas del ataque armado fue una mujer, quien quedó tendida en una cama del interior de la vivienda construida con madera y lámina.
En tanto, la víctima mortal del ataque armado que quedó afuera de la residencia es un hombre, aunque los fiscales del MP serán los encargados de identificar a las víctimas mortales para dar aviso a los familiares.
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Llamadas de emergencia alertaron acerca del ataque armado
Bomberos Voluntarios de la 4.ª, 50.ª, 85.ª y 122.ª compañías, así como de la Estación Central, fueron enviados al lugar tras recibir las llamadas de auxilio por el ataque armado. A su llegada, confirmaron la emergencia y localizaron a las cinco personas con heridas de proyectil de arma de fuego y a las dos fallecidas.
Previo al traslado de los lesionados, los técnicos en Urgencias Médicas les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas de inmediato hacia distintos centros asistenciales.
Por el momento se desconocen las razones que causaron el hecho de violencia en este sector de la Ciudad de Guatemala, pero será el MP el que de detalles de las investigaciones para dar con los responsables del hecho.