El Congreso de la República informó, por medio de sus canales oficiales, que el interventor de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), Miguel Ángel Díaz explicó avances en el programa del MetroRiel en Guatemala durante una citación que tuvo lugar en el Organismo Legislativo.
La citación se realizó con el propósito de verificar los avances y el cumplimiento del Decreto 24-2026, Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana, que impulsa el MetroRiel. A la reunión también asistió Lucrecia Martínez, de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Durante su intervención, Miguel Ángel Díaz informó que continúa la elaboración de estudios del MetroRiel con el acompañamiento de especialistas de Reino Unido. "Como parte de este trabajo, se han desarrollado 15 talleres en los que han participado medios de comunicación, asociaciones y otras entidades interesadas en conocer y aportar al proyecto", aseguró el funcionario.
Díaz agregó que actualmente, el proyecto se encuentra en la recta final de la fase cero, afinando los últimos detalles. Asimismo, informó que se encuentran en un proceso de conformación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), con el acompañamiento del consorcio UK Delivery Team (UKDT).
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Oficina de Proyectos estaría funcionando en dos meses
El funcionario agregó que el UKDT está integrado por especialistas y profesionales de Reino Unido, quienes brindan asistencia técnica y capacitación al personal que tendrá a su cargo el control y desarrollo del programa ferroviario. Calcularon que esta oficina estará funcionando en aproximadamente dos meses.
Díaz se refirió a la hoja de ruta del proyecto MetroRiel, señalando que las acciones inmediatas se concentran en organizar y poner en funcionamiento la PMO, concluir las negociaciones, preparar las condiciones para la ejecución y avanzar en los procesos de contratación que permitan iniciar el proyecto.
De los avances técnicos, el interventor indicó que "se cuenta con aproximadamente el 60% del inventario georreferenciado de los 20.5 kilómetros de vía férrea que se trabaja en conjunto con el Registro de Información Catastral (RIC)".
Inversión financiera y fiscalización al MetroRiel
"El proyecto conectará desde la Central Sur con la Central Norte, para ofrecer una alternativa de transporte para los habitantes del área metropolitana y contribuir a reducir la congestión vehicular", aseguró.
El interventor también explicó que el proyecto contempla una inversión estimada de US$980 millones, monto que incluye aspectos relacionados con los derechos de vía, infraestructura ferroviaria, rieles, construcción y operación del sistema.
Agregó que, antes de iniciar la ejecución, será necesario garantizar los derechos de vía y establecer mecanismos de contratación adecuados para asegurar el desarrollo de la obra.
En materia financiera, declaró que las autoridades de la DTP informaron que el 2 de septiembre se presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, en el cual se proyectaron Q800 millones destinados a estructuras de transporte ferroviario, aéreo y marítimo.
Al concluir la reunión, el congresista José Chic, solicitó a las autoridades de Fegua trasladar la documentación técnica que se ha trabajado en coordinación con los especialistas de Reino Unido y un posible cronograma de las distintas fases que se prevé desarrollar durante 2027; además, pidió el informe sobre la ejecución de los recursos destinados al rubro estructuras de transporte ferroviario, aéreo y marítimo durante los años 2024, 2025 y 2026.
Cabe destacar que la citación fue organizada por el congresista José Chic, subjefe del bloque VOS.