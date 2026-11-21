José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sentenció que "la historia del futbol está llena de gente como" Carlos Espí, "decisiva sin jugar muchos minutos", tras la victoria de su equipo ante el Celta de Vigo (2-1) en LaLiga EA Sports con un gol del español para culminar la remontada.
"La historia del futbol está llena de gente como él, que es decisiva sin jugar muchos minutos. No podríamos estar más felices con él, y creo que él está feliz de estar en el Madrid, sabe que está evolucionando como jugador, que tiene el respeto de su entrenador y sus compañeros y también de sus aficionados. Está feliz y espero tener oportunidades de darle también partidos desde el inicio", añadió el portugués.
"Hay jugadores con características específicas. No quiero decir que Carlos no jugará de titular, no quiero decir que no puede jugar 90 minutos, pero por el estilo de juego que el equipo tiene, más asociativo, de movimientos profundos de los atacantes, Carlos es un jugador del área. Cuando nosotros estamos dominando, un adversario que solo defiende y ya no tiene el balón, nosotros a presionar y a recuperar, ese tipo de juego es terrible. Es un chico que tiene una calidad en el área, de cabeza, bien de espaldas, que ataca primer y segundo palo, muchísimas cualidades de jugador del área", destacó Mourinho.
Se quita méritos
Se quitó méritos en el nivel que está demostrando con el equipo blanco, con el que ha anotado cuatro goles: "El entrenador portugués del Levante [Luís Castro] ha sido más importante de su carrera que yo, lo ha ayudado a crecer, lo ha metido en un nivel de juego que ha permitido que, cuando nosotros necesitábamos un jugador referencia, de área, me metan cinco nombres en la mesa y uno de ellos sea Carlos. Yo me limito a ayudarlo a crecer un poco más, a motivarlo para un rol que no es fácil, que es sentir que no inicia los partidos, que cuando entra, entra siempre en situaciones críticas, pero crédito mío o poco o nada", dijo José Mourinho.
*Información EFE.