Autoridades reportaron el hallazgo de un arsenal y varios vehículos en el marco de un operativo del estado de Sitio en Zacapa e Izabal, durante este sábado, 21 de noviembre de 2026. La Policía Nacional Civil (PNC) precisó que las acciones se desarrollaron en la aldea La Reforma, del municipio de Huité.
La entidad aseguró que se encontraron con 32 armas de fuego que fueron incautadas en dos lugares distintos, así como nueve vehículos. La entidad aseguró que estas acciones son parte de las acciones estratégicas de seguridad que se desarrollan durante el estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal.
La entidad explicó que las acciones en Zacapa se desarrollaron de forma coordinada por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con equipos de investigación, personal del Ministerio Público y del Ejército de Guatemala.
Sin embargo, las autoridades explicaron que continúan ejecutando operativos y diligencias de allanamiento para fortalecer la seguridad y combatir las actividades delictivas en la aldea La Reforma, de Huité, Zacapa.
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Detalles de lo decomisado en Huité y Teculután, Zacapa
Del total de las 32 armas incautadas, la PNC indicó que 17 se encontraron en este sector, entre las que hay cinco fusiles y 12 pistolas.
Mientras tanto, en Teculután, Zacapa, también fueron decomisadas 15 armas de fuego: cuatro pistolas, cuatro carabinas calibre 5.56 milímetros y siete escopetas 12. Asimismo, se incautaron cuatro dispositivos DVR, seis radios de comunicación y los nueve vehículos.
entre ellos cinco picops marca JAC, dos Nissan Frontier y dos camionetas Toyota Land Cruiser. Estas acciones reflejan el trabajo coordinado interinstitucional de la PNC, a través de sus unidades operativas y equipos especializados
de investigación, junto a las instituciones que integran los esfuerzos de seguridad durante el Estado de Sitio en Zacapa e Izabal. Las investigaciones continúan, mientras PNC mantiene operativos y acciones estratégicas.