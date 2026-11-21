El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que, para este sábado, 21 de noviembre de 2026, se espera un descenso en la presión atmosférica con viento norte y posible cambio a sur por la tarde en el Altiplano Central.
Asimismo, la entidad indicó que durante amanecer y mañana se experimentaron nublados en Caribe y sectores de Petén. En contraste, se tuvo poca nubosidad alternando con nubosidad dispersa en las regiones del centro.
"Al sur podría presentarse cielo mayormente despejado y aumento gradual de la temperatura hacia el mediodía", indicó el Insivumeh.
Mientras tanto, durante tarde y noche el Insivumeh prevé que continuarán los nublados en las regiones al Norte y un posible aumento de la nubosidad sobre sectores de Bocacosta, "no se descarta presencia de lluvias y actividad eléctrica", destacaron.
Insivumeh anuncia bajas temperaturas
El Insivumeh no descartó que por la noche exista un ambiente frío en el Occidente y en los sectores más elevados de Altiplano Central.