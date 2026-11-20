El Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, reveló algunos avances de la investigación por la muerte de siete personas en Huité, Zacapa, ocurrida el 278 de septiembre y el asesinato del diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa.
García Luna, explicó que el caso Huité, como el crimen de Portillo y los tres miembros de la PNC, se encuentran bajo reserva.
"Es bastante complejo, pero se está avanzando y en algún momento en los próximos días también habrá una conferencia de prensa para poder ofrecer la información que corresponda", manifestó este viernes 20 de noviembre.
El Fiscal General, indicó que hay mucha más información del caso, además de la información brindada por el Ministerio de la Defensa.
"Queremos buscar la verdad, para poder determinar a quiénes se les puede imputar, y que puedan defenderse. Pero sí tienen avances, si es más complejo pero tiene avances", manifestó.
Al ser cuestionado sobre la posible relación entre la muerte de siete personas en Huité y el asesinato de Portillo y tres agentes de PNC, indicó que sería adelantar líneas de investigación importantes, "El hecho también está bajo reserva", expresó.
García Luna explicó que en el caso de Portillo, hay testigos, cámaras, por lo que la investigación fluye mucho más rápido.
Caso elevado a Mayor Riesgo
El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, fue designado para conocer las diligencias relacionadas con el caso de los ataques armados ocurridos en Huité, Zacapa.
Según la información compartida, el expediente será remitido a la referida judicatura debido a que la Cámara Penal decidió elevar a mayor riesgo lo relacionado con los acontecimientos registrados el pasado 27 de septiembre durante un evento deportivo.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*