El presidente, Bernardo Arévalo, realizó una gira de trabajo y supervisión en Quetzaltenango, donde inauguró y verificó proyectos financiados a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode) en los municipios de Cantel y Palestina de los Altos, orientados a fortalecer la preservación lingüística y ampliar la red de atención médica territorial.
Arévalo resaltó que las obras públicas se financian con los recursos que la población aporta mediante sus impuestos; asimismo, destacó la articulación entre el Gobierno central, las municipalidades, los Consejos de Desarrollo y las comunidades para acercar servicios y cerrar brechas históricas en el occidente del país.
En la aldea Pasac Primero, municipio de Cantel, el presidente Arévalo encabezó la inauguración del edificio para el aprendizaje de lenguas mayas concebido como un espacio para la enseñanza, el fortalecimiento de la identidad cultural y el encuentro comunitario.
El alcalde municipal de Cantel, Alan Eduardo Cabrera, destacó que la apertura de este centro representa un paso para dignificar el idioma materno y transformar la proyección del municipio.
Durante el acto, el alcalde señaló que en el municipio se han impulsado inversiones que superan los Q60 millones y destacó el aporte comunitario, incluida la donación del terreno en la aldea Pasac Primero y la participación de autoridades locales.
Por su parte, el presidente Arévalo afirmó que el edificio busca revertir décadas de exclusión lingüística y permitir que las nuevas generaciones aprendan y hablen su idioma materno con orgullo.
Arévalo, agregó que la obra forma parte de once intervenciones impulsadas en los últimos tres años en distintos departamentos para la preservación de las culturas indígenas —con una inversión global superior a Q18 millones— y precisó que en Cantel el proyecto contó con una inversión de Q3 millones 158 mil mediante el esfuerzo conjunto de la municipalidad, la sociedad civil y el Codede.
Arcadio Salamic, representante de Sociedad Civil en el ámbito departamental, destacó el trabajo coordinado entre las instancias comunitarias, municipales y del Siscode para concretar la obra.
En Palestina de los Altos, las autoridades inauguraron las instalaciones del Centro de Atención Permanente (CAP) —vinculado al proyecto de Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI)—, diseñado para ofrecer consulta médica general, inmunizaciones, atención materno infantil, laboratorio, odontología y servicios de urgencia y encamamiento.
Con información de SCSP*