El Presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció en La Ronda, de este jueves 19 de noviembre, sobre la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad, la cual se ajusta al Convenio de Budapest, donde se regula el marco acordado, para poder garantizar la seguridad del espacio cibernético y los datos de las personas.
Arévalo, indicó que no había un marco de regulación y protección sobre temas cibernéticos, en consecuencia lo que existía era una total libertad para cometer delitos, indicó.
"Uno de los ejes centrales de trabajo de la ley, es la protección de los derechos de las personas, incluyendo los datos de cada persona que se comparten de manera voluntaria, a veces sin darse cuenta", manifestó.
El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, una normativa que busca fortalecer la protección de los sistemas informáticos del país y enfrentar las amenazas digitales.
Acerca de la normativa
El pasado 3 de noviembre, el Congreso de Guatemala aprobó con 121 votos la Ley Marco de Ciberseguridad (Decreto 26-2026), declarada de urgencia nacional. Esta normativa establece una estructura institucional para prevenir, perseguir y responder a los delitos digitales que afectan a las instituciones estatales.
La legislación introduce disposiciones administrativas, penales y procesales, junto a mecanismos de prevención, investigación y cooperación internacional, a fin de enfrentar amenazas digitales y responder a la transformación tecnológica. El nuevo marco legal busca combatir la vulnerabilidad en sistemas, proteger la privacidad y evitar el uso indebido de datos.
La normativa también refuerza las capacidades institucionales para identificar y sancionar ciberdelitos, resguardar datos y definir procedimientos claros para la investigación digital, además de promover la cooperación internacional, todo bajo una perspectiva de respeto a los derechos y garantías fundamentales.
Entre los antecedentes que impulsaron la ley figuran incidentes cibernéticos recientes, como los ocurridos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2022), el Ministerio de Finanzas Públicas (2023), el Ministerio de Educación (2024) y casos del 2026 en la Dirección General de Control de Armas y Municiones y el portal Tu Empleo.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*