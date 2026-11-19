La música tiene el poder de despertar recuerdos, revivir emociones y transformar experiencias difíciles en momentos de alegría. Bajo esta premisa, la joven cantante Mia McEwen presenta este 20 de noviembre su nuevo sencillo, "Mientras Bailamos", una propuesta musical que combina los ritmos contagiosos del merengue y el reguetón con una historia de amor, nostalgia y superación.
A sus 18 años, la artista, que ha desarrollado su talento entre Guatemala y Estados Unidos, comienza a abrirse camino en la industria musical con una identidad que refleja sus raíces latinas y estadounidenses, así como su pasión por la composición, el canto y la actuación.
En una entrevista, Mia compartió detalles sobre el lanzamiento de su canción, su reciente experiencia en Las Vegas durante la semana de los Latin Grammy 2026 y los ambiciosos sueños que espera convertir en realidad durante los próximos años.
"Mientras Bailamos": cuando los recuerdos también se pueden bailar
Aunque tradicionalmente las canciones de desamor suelen estar acompañadas de melodías melancólicas, Mia McEwen decidió explorar una perspectiva diferente para su nuevo lanzamiento.
"Mientras Bailamos" nace de los recuerdos de una relación sentimental y de esa conexión especial que existe entre la música y las emociones del pasado.
Para la cantante, escuchar una melodía puede transportar a una persona hacia momentos compartidos con alguien que alguna vez fue importante en su vida. Sin embargo, considera que recordar un amor que terminó no necesariamente debe ser motivo de tristeza.
"Quise que la canción fuera alegre, porque aunque estés pasando por un desamor, no significa que debas estar triste", explicó la artista.
Esta filosofía la llevó a combinar elementos del merengue y el reguetón, creando una canción de sonido cálido y bailable que invita al público a disfrutar de los recuerdos desde una perspectiva positiva.
Una experiencia inolvidable durante los Latin Grammy 2026
Uno de los acontecimientos más significativos que Mia McEwen ha vivido recientemente fue su participación en actividades desarrolladas durante la semana de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas.
Para la joven intérprete, estar cerca de importantes figuras de la industria musical representó una oportunidad para conocer de primera mano el ambiente profesional al que aspira integrarse.
Durante su visita tuvo la oportunidad de observar cómo los artistas establecen conexiones, comparten experiencias y construyen relaciones que pueden convertirse en futuras colaboraciones.
Entre las figuras que destacó se encuentran Daddy Yankee y Karol G, dos referentes de la música latina que representan una inspiración para las nuevas generaciones.
"Fue una gran oportunidad para acercarme a ese ambiente profesional, ver a artistas como Daddy Yankee y Karol G, y tener la posibilidad de conectar con ellos. Tal vez en algún futuro pueda colaborar con alguno", comentó.
Más allá de la emoción de encontrarse rodeada de grandes exponentes musicales, Mia reconoce que esta experiencia le dejó una importante lección sobre el esfuerzo y la disciplina que requiere alcanzar el éxito.
"Me quedó claro que para poder cantar en esos escenarios se necesita mucho trabajo", afirmó.
Esta vivencia fortaleció su determinación de continuar preparándose y desarrollar una carrera que eventualmente le permita compartir escenarios con artistas de reconocimiento internacional.
Dos culturas que definen su identidad artística
La historia de Mia McEwen está marcada por la influencia de dos culturas que han contribuido a formar su personalidad y su propuesta musical.
Su experiencia artística entre Guatemala y Estados Unidos le ha permitido explorar diferentes expresiones musicales, estilos e influencias que busca incorporar de manera natural en sus composiciones.
Para la cantante, sus raíces latinas representan una parte fundamental de su identidad, pero también reconoce la importancia de la cultura estadounidense en su formación.
"Soy americana, pero también soy latina. Al crear mi música siempre trato de plasmar ambas culturas y no dejar ninguna fuera, porque son parte de quien soy", expresó.
Esta dualidad cultural constituye uno de los elementos que Mia considera más valiosos dentro de su desarrollo artístico.
La posibilidad de experimentar con diferentes géneros y tradiciones musicales le permite construir una propuesta auténtica, sin limitarse a un único estilo.
Precisamente, esa libertad creativa es la que busca transmitir a través de sus canciones, explorando nuevos sonidos mientras mantiene una conexión con sus orígenes.
El 2027 estará lleno de nuevos lanzamientos
El estreno de "Mientras Bailamos" representa apenas el comienzo de una nueva etapa en la carrera musical de Mia McEwen.
La cantante adelantó que durante 2027 tiene previsto presentar varios temas inéditos en los que ha trabajado cuidadosamente.
Aunque cada canción tendrá características y sonidos particulares, todas compartirán un elemento esencial: su identidad artística.
"Ya tengo canciones que iré lanzando durante 2027. Son diferentes unas de otras, pero siempre están conectadas con mi identidad artística", señaló.
Mia también destacó que ha prestado especial atención a cada detalle del proceso creativo y de producción, con el propósito de ofrecer propuestas musicales que reflejen su evolución como intérprete y compositora.
"He sido muy detallista con el trabajo en cada una de las canciones. Se viene mucha buena música y ojalá al público le guste", agregó.
Ariana Grande, Bad Bunny y el sueño de llenar estadios
A pesar de su juventud, Mia McEwen tiene claras sus aspiraciones profesionales y no teme imaginar una carrera que la lleve hacia los escenarios más importantes del mundo.
Entre sus principales sueños se encuentra colaborar con reconocidos artistas internacionales, especialmente con Ariana Grande y Bad Bunny, dos figuras que admira por sus respectivas trayectorias musicales.
Sin embargo, su mayor ilusión va más allá de compartir una canción con alguna celebridad.
Mia sueña con construir una conexión auténtica con sus seguidores, realizar grandes conciertos y escuchar al público cantar sus composiciones.
"Me encantaría conectar con el público a través de un escenario, llenar estadios y poder cantar con ellos mis canciones en vivo", manifestó con entusiasmo.
Además de su pasión por la música, la artista cuenta con formación e interés en otras disciplinas escénicas, particularmente la actuación y el teatro musical.
Por esta razón, tampoco descarta desarrollar proyectos dentro del cine o regresar a los escenarios teatrales en los próximos años.
"Me veo haciendo conciertos, participando en algún proyecto o película, porque también me gusta mucho la actuación y el teatro musical", compartió.