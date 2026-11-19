Cada 19 de noviembre ocurre una curiosa coincidencia en el calendario internacional: se conmemoran el Día Internacional del Hombre y el Día Mundial del Retrete, también conocido como Día Mundial del Inodoro.
Aunque la coincidencia suele provocar bromas y comentarios en redes sociales, ambas fechas tienen historias completamente diferentes y buscan generar conciencia sobre asuntos importantes para la sociedad.
Mientras una celebración reconoce las contribuciones de los hombres y promueve su bienestar físico y emocional, la otra busca visibilizar una crisis mundial que afecta a millones de personas: la falta de acceso a servicios sanitarios seguros.
Pero ¿existe alguna relación entre ambas conmemoraciones o simplemente se trata de una casualidad?
¿Por qué el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre?
El origen de esta conmemoración se remonta a 1999, cuando el historiador Jerome Teelucksingh, profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, impulsó la celebración en Trinidad y Tobago.
La elección del 19 de noviembre tuvo un significado personal para su fundador, pues coincidía con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo positivo de masculinidad.
La fecha también recordaba un acontecimiento deportivo ocurrido en 1989, cuando la selección de fútbol de Trinidad y Tobago consiguió unir a la población durante su intento de clasificación al Mundial.
Con esta iniciativa, Teelucksingh buscaba destacar modelos masculinos positivos y abrir espacios de conversación sobre los desafíos que enfrentan los hombres en diferentes etapas de su vida.
¿Qué se busca conmemorar en el Día Internacional del Hombre?
Contrario a la percepción de que esta celebración pretende competir con el Día Internacional de la Mujer, sus promotores explican que su propósito es reconocer las aportaciones masculinas y promover una sociedad más equitativa.
Entre sus principales objetivos se encuentran fomentar la salud física y mental de los hombres, reconocer su participación en las familias y comunidades, promover relaciones saludables y destacar referentes positivos para niños y jóvenes.
La jornada también busca generar conversaciones sobre problemas que frecuentemente permanecen invisibilizados, como la depresión, el suicidio, la soledad y las dificultades que algunos hombres enfrentan para expresar sus emociones o solicitar ayuda psicológica.
A diferencia del Día Mundial del Retrete, el Día Internacional del Hombre no cuenta con una proclamación oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, se conmemora en numerosos países mediante actividades educativas y campañas de sensibilización.
¿Cuál es el origen del Día Mundial del Retrete?
Aunque su nombre puede parecer curioso, el Día Mundial del Retrete aborda uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel internacional.
Esta conmemoración surgió en 2001, impulsada por la Organización Mundial del Retrete (World Toilet Organization), con el objetivo de llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan millones de personas para acceder a instalaciones sanitarias adecuadas.
Posteriormente, el 24 de julio de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 67/291, mediante la cual estableció oficialmente el 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete.
Desde entonces, la ONU utiliza esta fecha para promover soluciones a la crisis del saneamiento, prevenir enfermedades y recordar la importancia de contar con baños seguros, higiénicos y accesibles.
La iniciativa también está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que busca garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todas las personas.
¿Por qué ambas celebraciones coinciden el mismo día?
La explicación es sencilla: no existe una relación histórica directa entre las dos conmemoraciones.
El Día Internacional del Hombre adoptó el 19 de noviembre en 1999 por razones personales y simbólicas relacionadas con su fundador.
Por otra parte, el Día Mundial del Retrete comenzó a celebrarse en esa misma fecha en 2001, antes de recibir el reconocimiento oficial de Naciones Unidas en 2013.
Es decir, las fechas fueron elegidas de manera independiente y responden a propósitos completamente distintos.
Por esa razón, aunque la coincidencia suele generar comentarios humorísticos, no existe evidencia de que una celebración haya sido creada como referencia, homenaje o burla hacia la otra.
Día Mundial del Retrete 2026: retretes seguros, un futuro igualitario
Para este 2026, Naciones Unidas impulsa la campaña denominada "Retretes seguros, un futuro igualitario", enfocada en la relación entre el saneamiento y la igualdad de género.
La iniciativa destaca que disponer de baños seguros no solamente contribuye a prevenir enfermedades, sino que también protege la privacidad, la seguridad y la dignidad de las personas.
Esta situación resulta especialmente importante para las mujeres y las niñas, quienes pueden enfrentar mayores riesgos cuando no existen instalaciones sanitarias adecuadas en escuelas, centros de trabajo, hospitales y espacios públicos.
De acuerdo con Naciones Unidas, aproximadamente 3,400 millones de personas todavía carecen de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
Además, unos 1,700 millones de personas no disponen de servicios básicos de higiene.
Estas cifras reflejan la magnitud de un problema que continúa afectando la salud y las oportunidades de desarrollo de millones de familias alrededor del mundo.
Dos fechas que buscan generar conciencia
Aunque el Día Internacional del Hombre y el Día Mundial del Retrete parecen tener poco en común, ambas conmemoraciones invitan a reflexionar sobre aspectos fundamentales del bienestar humano.
La primera busca reconocer las contribuciones positivas de los hombres, promover su salud y fomentar relaciones más saludables dentro de la sociedad.
La segunda recuerda que contar con instalaciones sanitarias adecuadas constituye una necesidad esencial para proteger la salud, prevenir enfermedades y garantizar condiciones de vida dignas.
Así, detrás de una coincidencia que cada 19 de noviembre provoca curiosidad y bromas en internet, existen dos iniciativas internacionales con objetivos diferentes, pero relacionadas con una misma aspiración: mejorar la calidad de vida de las personas.