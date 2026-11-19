Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones, conversó esta tarde con las voces de El Mejor Equipo en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala, para hablar del cierre de la fase regular que le espera a su equipo: duelos ante Guastatoya y Xelajú M. C. El primero será en condición de visitante y el último, programado para el 28 de noviembre, será de local.
"Estamos ilusionados porque en el momento que nos trazamos este objetivo de hacer 15 puntos, ya llevamos 9, y nos faltan 6, y ahora tenemos un partido complicado en Guastatoya, que sabemos es difícil, pero no imposible de cumplir la otra meta trazada. Tenemos que ir a Guastatoya a buscar esos tres puntos, que nosotros nos hemos planteados", dijo el estratega mexicano que dirige a los "Albos".
El técnico de Comunicaciones también se refirió a las bajas para el duelo del próximo sábado en horas de la noche en Guastatoya: Juan David Osorio, Marco Domínguez y Axel de la Cruz. "Son bajas sensibles, incluyendo la de Axel de la Cruz (por acumulación). Lo que me deja tranquilo es lo que veo día a día. La competencia que existe en cada momento o cada tarea que hacemos. Quién va a cubrir la ausencia de Osorio, Domínguez y Axel lo están haciendo bien, y eso me deja tranquilo. Este equipo no depende de solo un jugador, sino del trabajo en equipo que estamos desarrollando e implementando".
Roberto Montoya también se refirió al trabajo en la parte ofensiva y defensiva, y analizó: "Hemos logrado en los últimos tres partidos un gol en contra ante ofensivas importantes como la de Mixco, Antigua, Marquense y ahora con Cobán Imperial".
Sobre Fredy Pérez, José Pinto y Stheven Robles
"Fredy está en un buen momento. El trabajo que ha hecho Manuel Corona, no solo es mejorar los lanzamientos o los tiros, sino también el temperamento. La parte mental que Fredy ya ha trabajado y ha controlado es su temperamento. En momentos críticos, creo que Fredy levanta la mano y cuando el equipo se doblega, el saca el pecho por el equipo, desvía una y otra pelota, pega el grito para que reaccione el equipo. El sigue levantando la mano para que sea tomado en Selección Nacional, y lo seguirá haciendo con sus buenas actuaciones", dijo Montoya.
Roberto Montoya también habló el proceso de José Carlos Pinto, quien viene de un periodo de inactividad extenso, pero que ya está tomando ritmo. "Con respecto a José Carlos Pinto, lo hemos ido integrando de forma paulatina para no provocar una lesión, y este partido, ante la necesidad debía jugar los 90 minutos, nuestro plan era que jugara 60 para no cargarlo y pudiera agarrara el volumen que queremos. Terminó agotado, pero está en el momento de seguir sumando minutos y eso nos ayuda mucho porque su presencia en la zaga defensiva es muy importante, transmite confianza y es el líder que requerimos a veces en este tipo de partido complicados como Guastatoya".
Por último, Montoya habló del seleccionado Stheven Robles, quien fue descartado de la "Bicolor" por lesión, pero apareció en el duelo ante los cobaneros, situación que contrastó con el panorama inicial, y en ese sentido la explicación del mexicano fue: "Nos lo reportaron por parte de la Selección que tenía un pequeño desgarre, en ese momento se acordó que regresara al club para rehabilitarse, luego se le hizo una segunda evaluación que arrojó efectivamente que estaba listo para jugar porque ya había sanado la lesión. Al ver el partido ante Canadá y que no haría el viaje, por eso decidimos convocarlo. Obviamente, la Selección tiene prioridad".
Comunicaciones es sétimo lugar del Torneo Apertura 2026 con 26 unidades y está a tres puntos de ingresar a la zona de clasificación, y deberá descontarle esas unidades a San Pedro si desea pelear por el título nacional.