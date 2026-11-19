El campeón de la edición 25 de la Conmebol Copa Sudamericana, que se definirá este sábado entre Atlético Mineiro y Boca Juniors en Barranquilla, Colombia, recibirá 10 millones de dólares (76 millones 483 mil 440 quetzales), mientras que el perdedor obtendrá 2,5 millones (19 millones 120 mil 860 quetzales), cifras que se suman a la millonaria bolsa que ambos equipos engordaron a lo largo del torneo.
El premio gordo supone una cifra récord para esta competición que fue creada el 28 de agosto de 2002.
Se trata del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica y heredero de competiciones ya desaparecidas como la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte.
Este año el campeón recibirá 4,5 millones de dólares (34 millones 417 mil 548 quetzales) más de los que obtuvo en 2025 Lanús al conquistar el torneo en Asunción. El subcampeón también verá incrementado su premio, pasando de 2 millones de dólares a 2,5 millones.
Esta temporada, la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) elevó el total de sus premios por participar en esta competencia hasta los 84,67 millones de dólares (647 millones 585 mil 286 quetzales).
Otros incentivos económicos que acumularon los finalistas
Los equipos obtuvieron 300 mil dólares (2 millones 294 mil 503 quetzales) por participar en la fase de grupos, 500 mil (3 millones 824 mil 172 quetzales) por acceder a los 'playoffs', 600 (4 millones 589 mil 6 quetzales) por los octavos, 700 mil (5 millones 353 mil 840 quetzales) por los cuartos y 800 mil (6 millones 118 mil 675 quetzales) por las semifinales, así como 125 mil (956 mil 43 quetzales) al mérito deportivo, es decir por cada partido ganado en la fase de grupos.
"Este crecimiento transforma a los clubes en organizaciones más fuertes, con mejor infraestructura, mayor competitividad, calidad en los espectáculos, más audiencia, nuevos patrocinadores y un crecimiento exponencial año tras año", justificó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
*Información EFE.