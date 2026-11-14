Apertura 2026: Resultado Comunicaciones vs. Cobán Imperial

Comunicaciones recibió esta noche a Cobán Imperial (2-0) en la continuidad de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual ya dejó triunfos de Mixco sobre Aurora (0-1) y Xelajú ante Guastatoya (4-0).
El partido que empezó a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, dio a Cobán Imperial el chance de abrir el marcador en tres oportunidades, pero en todas apareció la magia de Fredy Pérez para atajar sendas definiciones de Juan Winter (en dos oportunidades: minutos 5 y 9) y Thales Moreira (6).
Después de esas jugadas, vino un juego fuerte que terminó con amonestaciones de Marcos Domínguez al 10 para Comunicaciones y de Juan Winter al 12 para Cobán Imperial.
En el mejor momento de los cobaneros apareció un remate de larga distancia del jugador Paolo Dantaz, y el uruguayo daba el gol para el local al minuto 17 para el 1-0 parcial. El gol se alargó y así llegó al cierre de la primera parte, con triunfo de los dirigidos por Roberto Montoya.
Tras el gol de Dantaz, el partido se descompuso y fue interrumpido por reiteradas faltas y entradas fuertes, que terminó con la expulsión de Juan David Osorio al 40, y la petición del Football Video Support (FVS) para pedir expulsiones.
Comunicaciones sentencia el marcador
Para el segundo tiempo, tanto Robeto Montoya como Ramiro Cepeda implementaron cambios para modificar sus cuadros y, en el caso de Comunicaciones sentenciar el partido, y por parte de los cobaneros en buscar el empate y posteriormente el triunfo.
Y Cobán Imperial encontró el empate al 51 tras un tiro de esquina ejecutado por Janderson Pereira y que terminó con un cabezazo de Selvi Teni para el 1-1, pero en la revisión del FVS, se observó una posición adelantada de Pereira en el momento de haber jugado con Luis de León, y de esa forma, cuatro minutos después, se anulaba la jugada para que el "Crema" mantuviese la victoria parcial de 1-0.
Fue un duro golpe para los cobaneros la anulación de la jugada que había terminado en gol, y en ese momento de recuperación anímica, vino un remate desde fuera del área grande de Dewinder Bradley al 63 para el 2-0, un marcador que sentenciaba el partido y daba a Comunicaciones tres puntos de oro en el objetivo de clasificarse a la fase final.
Por su parte, la derrota para Cobán Imperial es dolorosa dado que a falta de seis puntos por disputar, queda en posición complicada para lograr el boleto.