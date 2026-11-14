MP investiga masacre en el caserío El Tocino, Zacapa

El Ministerio Público (MP) aseguró que continúa con las investigaciones del asesinato de cinco personas en el caserío El Tocino, de la aldea La Majada, departamento de Zacapa, durante este sábado, 14 de noviembre de 2026. El ente investigador aseguró que los disparos alcanzaron a personas y vehículos en distintos lugares de la comunidad.
Añadieron que para ejecutar las labores se requirió el despliegue de equipos fiscales, técnicos y de policías para documentar las escenas y recolectar indicios. Cabe destacar que el ataque armado en donde fueron asesinadas cinco personas se ejecutó el pasado viernes.
El MP agregó que la extensión del escenario y las características del ataque orientan hacia una investigación integral para determinar las responsabilidades penales en este sector del caserío El Tocino, aldea La Majada, departamento de Zacapa.
El ente investigador aseguró que estas actuaciones forman parte de una atención estratégica a las dinámicas criminales del área, con capacidades institucionales dirigidas a una persecución penal sostenida en el territorio. Cabe destacar que el hecho armado en este sector de Zacapa encendió nuevamente las alarmas en el área, por la reciente violencia que se vive en el sector.
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MP insta a la colaboración ciudadana en Zacapa
La fiscalía agregó que "recibe por los canales institucionales información que contribuya al avance de las diligencias", asegurando que "la colaboración ciudadana fortalece la respuesta de la justicia y los esfuerzos para combatir y prevenir la repetición de estos hechos criminales".
Según las imágenes compartidas, en el lugar donde ocurrió la matanza en contra de cinco personas continúan las diligencias con el conteo de casquillos de arma de fuego, así como la identificación de otros indicios.
En las imágenes se logra apreciar que un microbús quedó a un lado de la carretera, en el mismo escenario en donde el MP mantiene el proceso para contar los disparos que pudieron haber sido ejecutados en la zona.