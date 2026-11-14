Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias con ceremonia Maya

Las cenizas del escritor guatemalteco y premio Nobel de Literatura en 1967, Miguel Ángel Asturias, llegaron al Parque Arqueológico Kaminaljuyú este sábado, 14 de noviembre de 2026, para una ceremonia espiritual de recibimiento. Entre los invitados estuvo también la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú Tum, quien calificó la presencia de Asturias como eterna.
Menchú expresó que la presencia de Miguel Ángel Asturias es eterna, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, porque fue una persona universal y un hijo destacado de Guatemala a quien deben ver las futuras generaciones como una guía.
Menchú aseguró que Miguel Ángel Asturias tiene un linaje que esta vivo y que es imposible de desterrar.
Quien se atreva a querer desterrar ese linaje está muy equivocado y ha perdido, porque un linaje no se puede desterrar", expresó la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum.
Menchú pidió voltear a ver el ejemplo de Asturias como una guía para las futuras generaciones, "para que jamás se atrevan a atentar en contra de la vida de un linaje".
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Cenizas de Miguel Ángel Asturias en un sitio especial
En el comienzo de la actividad, varias personas trasladaron la urna en la que están las cenizas de Miguel Ángel Asturias sobre una mesa adornada con flores blancas. Los encargados trasladaron la urna sobre la mesa con todo el cuidado necesario para los actos protocolarios en el parque Kaminaljuyú.
Antes de esta actividad, Menchú lamentó que las personas tengan poca memoria, pero agradeció el esfuerzo de los familiares del premio Nobel de Literatura en 1967 para mantener vivo el legado del escritor.
La galardonada destacó el papel de Miguel Ángel Asturias Amado indicando que "gracias a su lucha de medio siglo para que no se olvide a Miguel ángel Asturias".
No hay mas solemnidad que decirle a don Migue Ángel Asturias rosales que guie nuestros caminos y entre en la memoria de las nuevas generaciones", aseguró Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz 1992.