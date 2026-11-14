 Derrape de motocicleta cobra una vida en ruta a El Salvador
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Accidente de motocicleta deja un fallecido en ruta a El Salvador

Autoridades de tránsito cierran el paso en un carril del kilómetro 31.5 la ruta a El Salvador por un accidente vial.

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El percance causa congestionamiento en uno de los sentidos de la referida carretera., PROVIAL.
El percance causa congestionamiento en uno de los sentidos de la referida carretera. / FOTO: PROVIAL.
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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial - CIV) informó que un accidente de motocicleta dejó un fallecido este sábado, 14 de noviembre de 2026 en el kilómetro 31.5 de la carretera a El Salvador.

Al lugar acudieron agentes de esa entidad para regular el tránsito vehicular, donde fue necesario hacer el cierre de uno de los carriles, según las imágenes compartidas.

Las autoridades describieron que la motocicleta derrapó por causas que se desconocen y quedó tirada en el carril izquierdo de una de las pistas que se ubican en el área del municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.

Al lugar también acudieron unidades de emergencia de los cuerpos de rescate y personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar un cierre preventivo. En el área hay fuerte congestionamiento en ambos sentidos de la vía, porque la motocicleta permanece en el lugar, hasta que el Ministerio Público haga las acciones pertinentes por el conductor fallecido.

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