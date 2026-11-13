 Defensores de derechos humanos en Guatemala exigen mayor protección ante ataques
Nacionales

Defensores de derechos humanos en Guatemala exigen mayor protección ante ataques

Las organizaciones señalaron que la política gubernamental carece de un plan de trabajo operativo, estructura adecuada y presupuesto para su implementación.

Compartir:
Integrantes de la Comunidad Defensora de Derechos Humanos (CPDDH) participan en una manifestación este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Alex Cruz
Integrantes de la Comunidad Defensora de Derechos Humanos (CPDDH) participan en una manifestación este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Alex Cruz
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Diversas organizaciones sociales integradas en la Comunidad Defensora de Derechos Humanos (CPDDH) exigieron este viernes en la capital de Guatemala el cumplimiento inmediato de los compromisos de la política pública de protección a activistas, tras un año de su aprobación.

La activista Mildred García denunció, en representación de la Comunidad Defensora de Derechos Humanos durante una conferencia de prensa, la persistencia de la persecución judicial y las agresiones contra líderes comunitarios.

Asimismo, instó al presidente, Bernardo Arévalo de León, al Ministerio Público (MP), al Congreso de la República y al Organismo Judicial a asumir compromisos reales para frenar las violaciones a las garantías fundamentales.

"Como defensores de derechos humanos nos damos cuenta de que la misma institucionalidad se presta para violar los derechos más fundamentales. Entonces, exigimos al Gobierno, exigimos al presidente de la República que realmente le ponga interés a los derechos de todos los guatemaltecos", afirmó García.

Por su parte, el dirigente Edgar Tomás alertó sobre la existencia de más de 3 mil 500 órdenes de captura tramitadas por la Fiscalía contra campesinos que defienden el territorio. Además, cuestionó las presiones para obligar a los detenidos a aceptar cargos como única vía para recuperar la libertad.

Arévalo advierte de “serias” amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

El Gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035.

Esperan avances en políticas de protección

Aunque las organizaciones agrupadas en la Comunidad Defensora de Derechos Humanos reconocieron avances como la línea telefónica para denuncias, señalaron que la política gubernamental carece de un plan de trabajo operativo, estructura adecuada y presupuesto para su implementación.

Frente a esta situación, el colectivo exigió instalar la mesa técnica de trabajo, instruir la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú e incorporar las observaciones del gremio periodístico para consolidar un mecanismo integral de protección.

La Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos fue lanzada por el Gobierno de Arévalo de León en noviembre de 2025, en cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2014 por el asesinato del activista Florentín Gudiel Ramos, en 2004.

En Portada

EE. UU. designa como terroristas a las bandas guatemaltecas Lorenzanas, Huistas y Los Mendozat
Nacionales

EE. UU. designa como terroristas a las bandas guatemaltecas Lorenzanas, Huistas y Los Mendoza

12:08 PM, Nov 13
Ruta al Atlántico: Inician trabajos para ampliar a cuatro carriles el tramo entre El Rancho y Teculutánt
Nacionales

Ruta al Atlántico: Inician trabajos para ampliar a cuatro carriles el tramo entre El Rancho y Teculután

01:51 PM, Nov 13
Si vas al estadio El Trébol, toma en cuenta estas prohibicionest
Deportes

Si vas al estadio El Trébol, toma en cuenta estas prohibiciones

09:17 AM, Nov 13
Aquí hay una balacera: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapat
Nacionales

"Aquí hay una balacera": video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

08:23 AM, Nov 13
¡Hoy comienza! No te pierdas las Noches de Luna del Zoológico La Aurorat
Farándula

¡Hoy comienza! No te pierdas las Noches de Luna del Zoológico La Aurora

12:29 PM, Nov 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridad65VueltaJusticiaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar