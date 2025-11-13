 Arévalo alerta de amenazas a defensores de derechos humanos
Nacionales

Arévalo advierte de "serias" amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

El Gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo firmó e hizo entrega de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo firmó e hizo entrega de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves que los defensores de derechos humanos enfrentan en su país "serias" amenazas de agresión por parte "intereses oscuros" que, incluso, están "incrustados" en las instituciones del Estado.

"Hoy enfrentamos niveles serios de amenazas, agresión y criminalización de personas que promueven el respeto de los derechos humanos frente a actores y redes criminales, a veces incrustados en instituciones del Estado, que se niegan a aceptar que Guatemala está cambiando", enfatizó el mandatario guatemalteco.

Arévalo hizo la advertencia durante un acto público en el antiguo Palacio de Gobierno, en el que fue presentada la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, en cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2014 por el asesinato en 2004 del activista Florentín Gudiel Ramos.

Foto embed
El Gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035. - Gobierno de Guatemala

Resalta importancia de la política pública

El jefe de Estado reiteró en su discurso que "es evidente que hay una correlación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos".

"Es un día histórico para Guatemala porque concluye un proceso de diálogo que tiene como principal resultado esta Política", dijo el presidente, al recordar la falta de acceso a la justicia del caso Gudiel, quien "dedicó su vida al bien común".

Arévalo explicó que este documento busca garantizar una transformación real y duradera del Estado para que casos como el de este activista "no se repitan", porque esas vidas humanas "han sido destruidas por aparatos de seguridad que deberían proteger al pueblo".

En opinión del mandatario, "es urgente" poner a funcionar esta política para sentar las bases de una transformación "irreversible" del Estado ante las amenazas y criminalización que sufren indígenas, estudiantes, académicos, ambientalistas, periodistas, abogados y operadores de justicia independientes.

Arévalo enfatizó que existen "intereses oscuros" que están agazapados en muchos rincones de instituciones públicas y otros sectores y puso como ejemplo el aumento de las agresiones durante 2023, cuando se contabilizaron más de nueve mil ataques, de los cuales cerca de mil quinientos fueron dirigidos contra periodistas y comunicadores sociales.

El gobernante exhortó al pueblo a "poner los ojos en el rescate del sistema de justicia en 2026", que en su opinión "será un año crítico para el futuro democrático" por las elecciones en algunas cortes y del nuevo fiscal general, entre otros.

La Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, compromete a las instituciones públicas a promover el respeto de los derechos humanos de los defensores en una sociedad en proceso de democratización, concluyó el jefe de Estado guatemalteco.

En Portada

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

12:10 PM, Nov 13
Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacionalt
Deportes

Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacional

09:37 AM, Nov 13
Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación t
Nacionales

Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

11:24 AM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026SeguridadEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos