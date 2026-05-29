 Mikel Arteta: "Luis Enrique es una inspiración"
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Champions League: Mikel Arteta alaba a su colega Luis Enrique

Por su parte, el técnico del París Saint-Germain dijo que no hay mayor motivación que jugar la final de la Champions League.

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Técnicos de la final de la UEFA Champions League 2026
Técnicos de la final de la UEFA Champions League 2026 / FOTO: EFE
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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, alabó a su homólogo en el París Saint Germain este sábado, Luis Enrique, y dijo que siempre ha sido una "referencia" y una "inspiración".

El entrenador español atendió a los medios de comunicación en el Puskas Arena de Budapest antes de la disputa de la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain y se deshizo en halagos hacia Luis Enrique.

"Siempre ha sido una referencia para mí, desde que era un jugador. Y ahora como entrenador por lo que ha hecho. Puedes ver su huella, la identidad del equipo, cómo juega el equipo. Es una inspiración", dijo Arteta.

El Arsenal llega a esta final tras ganar la Premier League por primera vez en 22 años y está a las puertas de conseguir el doblete Premier-Champions, algo que no han logrado nunca en su historia.

Arsenal: Mikel Arteta, el hombre que siempre creyó

La victoria en la Premier League ha abierto una nueva era en la historia del club de la mano de Mikel Arteta.

La cara de Luis Enrique

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, dijo este viernes que no necesitó utilizar las palabras de su colega Mikel Arteta, que afirmó que el Arsenal será campeón de Europa este sábado, para motivar a sus futbolistas porque "no hay mayor motivación que jugar esta final" de la Liga de Campeones.

"Creo que en este partido no hay un favorito", dijo el técnico español, y señaló que PSG y Arsenal, "más que dos ideas diferentes de fútbol, desarrollan dos caminos para llegar al mismo propósito".

"Ellos también marcan muchos goles y nosotros también defendemos bien", destacó en relación al duelo entre el equipo más goleador de la competición y el menos goleado.

Luis Enrique alabó el trabajo de Arteta, aseguró que el Arsenal mereció ganar la liga inglesa pese a la presión del Manchester City y no quiso valorar las declaraciones del técnico vasco, que dijo que el sábado su equipo será campeón de Europa.

"No necesito poner eso a mis jugadores en el vestuario. No hay mayor motivación que jugar esta final", aseguró.

Luis Enrique, el alma frente a la constelación

Luis Enrique tomó el papel central que desde 2012 habían tratado de encarnar Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neimar, Lionel Messi o Kylian Mbappé.

*Información EFE. 

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