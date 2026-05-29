Ministro de Defensa detalla estrategia antidrogas y modernización militar sin presencia de tropas extranjeras

En las últimas semanas, Guatemala ha vivido un contexto complejo vinculado a la cooperación militar con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, detalló en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la verdadera naturaleza de esa colaboración, dejando claro que no está prevista la intervención directa del Ejército estadounidense en territorio guatemalteco contra el narcotráfico. Explicó también que, aunque existe apoyo estratégico y respaldo logístico, no se han solicitado acciones conjuntas ni operaciones dirigidas por fuerzas extranjeras.
Guatemala ha fortalecido la seguridad en sus fronteras mediante un diseño operacional denominado "Cinturón de Fuego", que ha permitido reducir el tráfico aéreo ilegal y dificultar el acceso de embarcaciones a las costas guatemaltecas. El ministro Sáenz dijo con satisfacción que el país ya venía implementando estas estrategias antes de su visita a Estados Unidos, donde participó en el encuentro "Escudo de las Américas".
Apoyo militar y armamento
Aunque Guatemala ha pedido asistencia técnica, el principal objetivo es obtener tecnología más avanzada y equipo moderno, no operaciones conjuntas. Sáenz detalló que el apoyo incluye no solo áreas militares, sino también operativos humanitarios, todo enfocado en mejorar los resultados ante puntos críticos controlados por el narcotráfico.
Sobre la demanda de armamento y equipo, el ministro indicó: la intención es acelerar la modernización con ayuda o donaciones, de modo que la tecnificación cubra rápidamente las necesidades del Ejército. Por aparte, compartió que un primer lote de equipo militar adquirido con recursos guatemaltecos llegará en noviembre.
Desempeño del Ejército y extradiciones
Sáenz enfatizó que en los últimos dos años y medio las fuerzas armadas han extraditado a 50 narcotraficantes y desmantelado siete laboratorios, entre ellos el más grande en quince años. Señaló los esfuerzos por incrementar el número de efectivos, ya que actualmente el Ejército opera con apenas el 40% del personal recomendado por parámetros internacionales.
"Hay un parámetro tanto de Naciones Unidas como de la OTAN, esta última menciona ejército en tiempo de guerra y ejército en tiempo de paz. Los números para el Ejército de Guatemala estarían entre 80 y 100 mil hombres, por la cantidad de población y extensión territorial que tenemos. Nosotros estamos por debajo del 40 por ciento de esa cifra", compartió.
El ministro recordó que la reducción de las fuerzas armadas ocurrió años atrás por decisiones políticas colegiadas y no técnicas, agregando que el país debe dejar de condicionar su futuro por hechos del pasado y enfocarse en recuperar las capacidades militares necesarias para neutralizar amenazas transnacionales.
Certificación de oficiales y control de armamento
En respuesta a la pregunta sobre la posible infiltración del crimen organizado en las fuerzas armadas, Sáenz confirmó que Estados Unidos colabora en la verificación y certificación de comandantes, exigiendo que no tengan vínculos con organizaciones criminales. Esto implica procesos aleatorios, como polígrafo y revisión de antecedentes, para garantizar la confiabilidad de los mandos militares.
Respecto a las armas, el ministro alertó que más de dos mil armas de uso militar, principalmente fusiles de asalto, han sido incautadas fuera de control estatal. Llamó a trabajar en una reforma a la ley de control de armas y municiones, ya que existen vacíos legales que facilitan la circulación de armamento de alto calibre en manos de civiles.
Colaboración sostenible y retos futuros
Sáenz afirmó que la mejoría en la lucha antidrogas es tangible, aunque reconoció que se trata de un desafío de largo aliento: "Una cosa es estar combatiendo en el corredor del narcotráfico y otra es ignorar lo que ocurre". Insistió en la necesidad de contar con una fuerza armada profesional y tecnificada, capaz de dar resultados sostenibles frente a la amenaza.
La colaboración con Estados Unidos, precisó, se traduce hoy en respaldo para mejorar capacidades, pero la acción más intensa que podría esperarse sería el aumento de apoyo en equipo militar y tecnología especializada, acelerando así el fortalecimiento de las capacidades locales para enfrentar el flagelo del narcotráfico.