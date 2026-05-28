Arévalo explica solicitud de cooperación a EE. UU. para combate del narcotráfico

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este jueves, 28 de mayo, luego de que surgiera información en medios de Estados Unidos sobre un supuesto acuerdo que existiría con ese país para que se pudieran desarrollar operaciones conjuntas en territorio nacional como parte del combate al narcotráfico.
The New York Times hizo una publicación que mencionaba que supuestamente el Gobierno de Guatemala acordó realizar ataques conjuntos con EE. UU. contra estructuras vinculadas al crimen organizado y que ello formaría parte de un esfuerzo más ambicioso de la administración de Donald Trump para "presionar" a los países latinoamericanos a que acepten operaciones conjuntas dentro de sus territorios.
Arévalo fue consultado al respecto tras participar en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura, donde explicó que no se tiene un acuerdo en sí, sino que se trata de una solicitud que se planteó por parte de su Gobierno a las autoridades norteamericanas en el marco de la colaboración que ya existía. Añadió que todavía se está a la espera de la respuesta de tal petición.
"No hay un acuerdo, hay una solicitud. Y la solicitud se enmarca en los convenios existentes entre ambos países. Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea consistente con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que, lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y esperamos que se intensifiquen como estamos intensificando el combate al narcotráfico", expresó.
Estrategia liderada por Guatemala
De acuerdo con el mandatario, el Gobierno tiene una estrategia de combate a las drogas que está en implementación desde el primer día de su gestión, que comenzó en enero de 2024. Aseguró que en el marco de la misma se ha podido constatar cada año los logros que se están teniendo.
Tras los recientes operativos en los que se han decomisado armas en Petén y fue desbaratado un laboratorio de drogas en Ayutla, San Marcos, que presumiblemente sería el más grande hallado por las autoridades en los últimos años, Arévalo consideró que es evidente la determinación con la que se hace este esfuerzo.
En ese contexto, indicó que se ha hablado de las posibilidades de intensificar la colaboración que ha estado teniendo lugar en el marco de los acuerdos bilaterales ya existentes con EE. UU. y que son los que definen las relaciones.
"Nosotros tenemos una política continua de combate al narcotráfico. Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tiene los EE. UU. en combatir a las redes del narcotráfico", expuso.
¿Qué implicaría?
El gobernante añadió que se busca ese apoyo en la lucha del Gobierno de la República contra los cárteles de la droga, lo cual va a implicar tener acceso a equipo, capacitación, expertos para el apoyo, por ejemplo, en la planificación de operaciones a nivel estratégico o táctico.
"Eso es lo que estamos en este momento solicitando al Gobierno de EE. UU. y la carta en la que el ministro Sáenz ha conducido esta solicitud al secretario de Guerra de los Estados Unidos la estaremos haciendo pública", dijo.
Finalmente, señaló que la medida ese trabajo conjunto va a durar en la medida en que se mantengan estos esfuerzos, sin especificar plazos. Y reiteró que Guatemala ya ha estado contando con cooperación de EE. UU. en la interdicción de drogas en el mar, equipo que se ha ecibido, lanchas, entre apoyos de otra naturaleza. "De manera que lo que esperamos es ir viendo intensificar esta colaboración", puntualizó.
Niega autorización de operaciones extranjeras
Casi de forma simultánea a las declaraciones que brindó Arévalo, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que aclaró que "no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional".