Disparan contra vehículo en zona 11; conductora resulta ilesa

Desconocidos dispararon contra la conductora de un automóvil cuando transitaba por la 9ª avenida y 13 calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, en la colonia Mariscal. El hecho se registró en horas de la mañana de este jueves, 28 de mayo.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, la afectada es una mujer de 26 años de edad que logró ponerse a salvo, por lo que resultó ilesa y únicamente tuvo que ser atendida por presentar crisis nerviosa.
Como parte de las pesquisas, se coordinaron las diligencias en el sector para obtener los posibles indicios que podrían existir. El automóvil donde viajaba la mujer contra la que se cometió el ataque armado resultó con daños en la estructura metálica y en la cristalería tras el incidente armado.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para resguardar la escena y recabar declaraciones de las víctimas, mientras se desarrollan las pesquisas.
Preliminarmente se conoció que podría haberse tratado de un intento de asalto del que fue víctima esta persona, aunque las investigaciones deberán desarrollarse por las autoridades correspondientes para determinar qué ocurrió.