 Antigua anuncia bajas de Dewinder Bradley y Diego Santis
Deportes

Antigua GFC anuncia la baja de un histórico goleador

Conoce los movimientos que se dieron este día en el futbol guatemalteco de cara a la temporada 2026-2027.

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Dewinder Bradley deja al Antigua G. F. C.
Dewinder Bradley deja al Antigua G. F. C. / FOTO: Antigua GFC

Antigua G. F. C. dio a conocer la llegada de otros tres futbolistas a su plantel para encarar de buena forma la temporada 2026-2027 de la Liga Nacional, donde su principal objetivo será buscar el título nacional. Asimismo, anunció bajas sensibles como la del goleador Dewinder Bradley y Diego Santis. 

"Antigua GFC informa la incorporación del jugador Dilan Palencia al primer equipo", informó la institución "Panza Verde". El lateral derecho guatemalteco de 1.80 metros ya defendió las camisolas de Malacateco, Guastatoya y Sanarate.

Asimismo, el cuadro "Colonial" confirma las llegadas del extremo izquierdo colombiano, Juan David Moreno y del lateral izquierdo costarricense, Suhander Zúñiga, de 29 años.

Hasta el 27 de mayo, así están las altas, bajas y renovaciones en el Antigua G. F. C.

  • Bajas: Enzo Fernández (URU), Juan Osorio (COL), Estuardo Sican, Suhander Zúñiga (CRC), Juan David Moreno (COL) y Dilan Palencia, Dewinder Bradley y Diego Santis 
  • Altas: Jehú Fajardo, Dilan Palencia, Juan David Moreno (COL) y Suhander Zúñiga (CRC)
  • Renovados: Agustín Maziero (ARG)

Movimientos en Aurora

El cuadro de Aurora también dio de qué hablar este día con las renovaciones y altas anunciados, uno de ellos, la continuidad de su portero Liborio Sánchez.

Junto a la renovación de Sánchez, se confirma la continuidad de Lennín González, Klisman García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Matías Hernández, Ian Cabrera, Esaú Almaraz, Andrés Echeverría y Raúl Tobías.

Como nueva corporación, se anunció a José Grajeda. 

  • Bajas: Alejandro Galindo y Jonathan Arévalo
  • Altas: Carlos Flores, Julio Rodríguez (PAR), Hugo del Cid, Roger Hernández y José Grajeda
  • Renovados: Saúl Phillip (DT), Allan García, Carlos Monterroso, Jimmy Álvarez, Jafet Soriano, José Vivas (COL), José Lemus, Alex Díaz, Nicolás Lovato (ARG), Yesid Ibargüen (COL), Jorge Batres, Jorge Ticurú, Victor Urías, Diego Ruiz, Liborio Sánchez (MEX), Lennín González, Klisman García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Matías Hernández, Ian Cabrera, Esaú Almaraz, Andrés Echeverría y Raúl Tobías.
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José Grajeda es nuevo jugador del Aurora F. C. - Aurora

Así va el movimiento en el resto de equipos:

Cobán Imperial

  • Bajas: Anthony López y Martín García (DT)
  • Altas: Ramiro Cepeda (DT)
  • Renovados: Janderson Pereira (BRA), Thales Moreira (BRA), Luis de León, Tomás Casas (ARG), Marcos Acosta (PAR), Ángel Cabrera, Blady Aldana y Byron de León  

Comunicaciones

  • Bajas: Jorge Moreno, Erik González, Edy Palencia, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla (COL) y Wilson Pineda.
  • Renovado: Stheven Robles
Comunicaciones hace una limpia en su plantel

Más de seis jugadores fueron dados de baja este día en el plante de los “Cremas”.

Guastatoya

  • Bajas: Pablo Centrone (DT), Jordy Cifuentes, Yordín Hernández y Joshua Ubico
  • Altas: Martín García (DT)
  • Renovados: Rubén Escobar (PAR), Emanuel Yori (ARG), Denilson Sánchez, José Almanza (MEX), Víctor Armas y Ariel Lon

Marquense

  • Bajas: Salvador Estrada, Aarón Navarro, Elvi Elington, Manuel Sosa, Renato Mencía (PAR), Juan Villalobos (PAN), Alexander Cifuentes, Miguel Escobar (ARG), Andy Ruiz, Marvin Ceballos y Dylan Flores (CRC)

Deportivo Malacateco, Deportivo Mixco, Municipal y Xelajú no reportan movimientos.

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