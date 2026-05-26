 Zury Ríos se une al Partido Unionista
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Zury Ríos se une al Partido Unionista

Ríos oficializa su retorno a la política, asumió como secretaria de Formación Política del Partido Unionista de cara a las elecciones de 2027.

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Zury Ríos, se convierte en Presidenta de la Secretaría de Formación Política del Partido Unionista., Foto Omar Solís
Zury Ríos, se convierte en Presidenta de la Secretaría de Formación Política del Partido Unionista. / FOTO: Foto Omar Solís

Zury Ríos se unió oficialmente este martes 26 de mayo, al Partido Unionista y asumió la Secretaría de Formación Política del Partido Unionista, durante una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde se formalizó su afiliación, consolidando el rumbo del proyecto Unionista de cara a las elecciones de 2027.

Tras participar como candidata a la presidencia, junto a la Alianza Valor-Unionistas y luego de afirmar que no volvería a la política, Zury Ríos regresa al partido unionista. En semanas recientes, Ríos ha tenido presencia activa en distintas actividades organizadas por dicha organización política.

El secretario general del Partido Unionista, y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, resaltó que la llegada de Ríos representa la voluntad del partido de abrirse a liderazgos comprometidos con el trabajo y resultados tangibles. Siero aseguró que la organización continuará integrando cuadros locales y nacionales que compartan la visión de desarrollo.

"El Partido Unionista cuenta con historia, legado y un método de trabajo reconocido por la ciudadanía, que confía en los resultados y las obras realizadas," afirmó Siero.

Añadió que la suma de Zury Ríos es apenas el primer paso de nuevos liderazgos que se integran al movimiento y que la convocatoria se mantiene abierta a quienes busquen lo mejor para la gente y deseen trabajar activamente.

El dirigente recalcó: "Aquí no hay cabida para excusas, pretextos ni para quienes buscan culpables, mucho menos para narcos o cualquier vínculo con narcocomunismo."

"Agradezco 

Zury Ríos enfatizó su propósito de enfrentar los principales desafíos del país. Manifestó preocupación por la creciente inseguridad, la pérdida de autoridad y el deterioro de la ruta nacional, y reiteró su compromiso con la protección de las familias, la mejora de la atención en salud y el alivio del costo de vida de los guatemaltecos.

En este acto, Ríos asumió la dirigencia de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, denominada Fuerza Ciudadana, con el objetivo de trabajar desde las bases en el desarrollo de propuestas y acciones concretas para fortalecer la gobernanza y recuperar la esperanza de los ciudadanos en Guatemala.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido anunció formalmente la convocatoria a las asambleas de postulación de candidatos para cargos de elección popular, proceso que iniciará bajo los lineamientos de la Ley Electoral a partir del próximo 1 de julio.

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