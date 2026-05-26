 Congreso recibe informe de auditoría 2025 con hallazgos
Nacionales

Congreso recibe informe de auditoría 2025 con hallazgos

La Contraloría General de Cuentas hizo 2 mil 237 hallazgos con respecto al manejo del presupuesto 2025.

Compartir:
El contralor general, Frank Bode, entregó el Informe de Auditoría del Presupuesto 2025 al presidente del Congreso, Luis Contreras., Dayana Rashón/EU
El contralor general, Frank Bode, entregó el Informe de Auditoría del Presupuesto 2025 al presidente del Congreso, Luis Contreras. / FOTO: Dayana Rashón/EU

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, recibió este martes 26 de mayo el informe de auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El documento fue presentado en una reunión privada por el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Frank Bode.

Tras el encuentro sostenido con el legislador, el contralor explicó que en materia de auditorías financieras y de cumplimiento se dieron 2 mil 237 hallazgos, de los cuales surgieron 17 formulaciones de cargos y 27 denuncias.

El informe destaca que en el año 2025 se efectuaron 752 exámenes especiales de auditoría, derivado de lo cual se presentaron 1 mil 014 hallazgos que reflejan un valor total de Q.8,752,803,050.22, con las acciones legales siguientes:

  • 887 sanciones económicas por valor de Q.114,264,255.26.
  • 40 informes de cargos confirmados por valor de Q.53,066,980.97.
  • 87 denuncias penales por valor de Q.8,585,471,813.99.

En Portada

Presidente del Congreso: Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sít
Nacionales

Presidente del Congreso: "Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sí"

01:01 PM, Mayo 26
Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18t
Nacionales

Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18

11:10 AM, Mayo 26
Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nueva

01:46 PM, Mayo 26
Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femeninot
Deportes

Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino

11:41 AM, Mayo 26
Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milant
Deportes

Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milan

09:32 AM, Mayo 26

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFIFACopa del Mundo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar