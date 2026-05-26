Congreso recibe informe de auditoría 2025 con hallazgos

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, recibió este martes 26 de mayo el informe de auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El documento fue presentado en una reunión privada por el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Frank Bode.
Tras el encuentro sostenido con el legislador, el contralor explicó que en materia de auditorías financieras y de cumplimiento se dieron 2 mil 237 hallazgos, de los cuales surgieron 17 formulaciones de cargos y 27 denuncias.
El informe destaca que en el año 2025 se efectuaron 752 exámenes especiales de auditoría, derivado de lo cual se presentaron 1 mil 014 hallazgos que reflejan un valor total de Q.8,752,803,050.22, con las acciones legales siguientes:
- 887 sanciones económicas por valor de Q.114,264,255.26.
- 40 informes de cargos confirmados por valor de Q.53,066,980.97.
- 87 denuncias penales por valor de Q.8,585,471,813.99.