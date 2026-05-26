Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nueva

Serias complicaciones para la movilidad vehicular se presentan este martes, 26 de mayo, debido a dos incidentes viales ocurridos en la bajada de Villa Lobos, específicamente entre los kilómetros 12 y 13 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, dio a conocer que debido a causas que se desconocen, un vehículo tipo camión ha quedado totalmente volcado en el sector.
Explicó que las unidades de emergencia se dirigieron al sector para verificar la posible presencia de personas lesionadas. Mientras tanto, se presentan complicaciones en el tránsito con dirección al sur, ya que el vehículo accidentado quedó obstaculizando uno de los carriles.
"Se están coordinando grúas para poder retirar lo antes posible este camión y liberar por completo la circulación vehicular", explicó el funcionario.
Agregó que los usuarios pueden optar por movilizarse por rutas alternas como el bulevar sur de San Cristóbal o la conexión de la Central de Mayoreo (Cenma) hacia el sector del Búcaro para conectar al bulevar El Frutal.