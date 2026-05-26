 Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nueva
Nacionales

Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nueva

Los vehículos de transporte pesado accidentados permanecen en la bajada de Villa Lobos.

Compartir:
Camión volcado en Km. 12 de ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
Camión volcado en Km. 12 de ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Serias complicaciones para la movilidad vehicular se presentan este martes, 26 de mayo, debido a dos incidentes viales ocurridos en la bajada de Villa Lobos, específicamente entre los kilómetros 12 y 13 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, dio a conocer que debido a causas que se desconocen, un vehículo tipo camión ha quedado totalmente volcado en el sector.

Explicó que las unidades de emergencia se dirigieron al sector para verificar la posible presencia de personas lesionadas. Mientras tanto, se presentan complicaciones en el tránsito con dirección al sur, ya que el vehículo accidentado quedó obstaculizando uno de los carriles.

"Se están coordinando grúas para poder retirar lo antes posible este camión y liberar por completo la circulación vehicular", explicó el funcionario.

Agregó que los usuarios pueden optar por movilizarse por rutas alternas como el bulevar sur de San Cristóbal o la conexión de la Central de Mayoreo (Cenma) hacia el sector del Búcaro para conectar al bulevar El Frutal.

En Portada

Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18t
Nacionales

Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18

11:10 AM, Mayo 26
Precios de combustibles reflejan reducción esta semanat
Nacionales

Precios de combustibles reflejan reducción esta semana

09:41 AM, Mayo 26
Guatemala refuerza medidas para sus tropas por brote de ébola en el Congot
Nacionales

Guatemala refuerza medidas para sus tropas por brote de ébola en el Congo

08:26 AM, Mayo 26
Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femeninot
Deportes

Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino

11:41 AM, Mayo 26
Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milant
Deportes

Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milan

09:32 AM, Mayo 26

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar