 Presidente del Congreso: "Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sí"
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Presidente del Congreso: "Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sí"

La posibilidad de que Guatemala sea excluida de inversión extranjera aumenta si no se aprueba la ley antilavado, advierte el presidente del Congreso, Luis Contreras.

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El diputado Luis Alberto Contreras encabezará la junta directiva 2026-2027., Omar Solís/Emisoras Unidas
El diputado Luis Alberto Contreras encabezará la junta directiva 2026-2027. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Congreso de Guatemala enfrenta crecientes presiones para aprobar la ley antilavado, con sectores políticos y empresariales alertando sobre las graves consecuencias de mantenerla estancada. El presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, reafirmó este martes 26 de mayo en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas el compromiso de la Junta Directiva con la iniciativa, advirtiendo que, si no se aprueba, el país podría quedar en desventaja frente a aliados internacionales y sufrir un aislamiento económico.

"Esta es una ley del país, no de un grupo político", subrayó Contreras Colindres. Explicó que la Junta Directiva cuenta con 62 votos seguros de distintas bancadas como Cabal, Valor, Creo, Bien y otros aliados, pero aún falta reunir el respaldo suficiente para alcanzar la mayoría requerida.

"Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar sí o sí", insistió, remarcando que la resistencia recae en discrepancias internas sobre artículos clave, particularmente el 73 y el 74, que según el presidente son "el alma y la vida" de la reforma.

* Escuche aquí la entrevista completa con el presidente del Congreso: 

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