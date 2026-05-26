 Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18
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Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18

El "Diabólico" y el "Psicópata", señalados de quitarle la vida a esta persona y desmembrar su cuerpo, enfrentan proceso penal y permanecen en prisión.

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Vivienda donde fueron encontrados dos presuntos pandilleros mientras desmembraban un cuerpo en la zona 18., PNC
Vivienda donde fueron encontrados dos presuntos pandilleros mientras desmembraban un cuerpo en la zona 18. / FOTO: PNC

El macabro hallazgo de una escena en la que una persona estaba siendo desmembrada ha generado una ola de indignación en la ciudadanía. El caso se registró el pasado domingo en un sector de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala y ha llevado a que las autoridades desarrollen una serie de procesos que incluyen poner a disposición de los juzgados correspondientes a los implicados.

También, como parte de los procesos para este tipo de situaciones, se realizaran los análisis correspondientes por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar quién es la víctima de esta crimen que preliminarmente se ha vinculado con temas de pandillas.

De acuerdo con las evaluaciones desarrolladas por expertos del ente forense, ya se pudo establecer que el cuerpo que estaba siendo desmembrado pertenece a Abner Aníbal Ajpop González, de 22 años.

Mientras tanto, se indicó que la causa de muerte todavía no ha sido determinada, por lo que se solicitaron nuevos estudios que estarán a cargo de los equipos especializados del referido instituto.

Implicados enfrentan proceso penal

El pasado domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en una casa abandonada ubicada en la colonia Santa Faz estaba siendo desmembrada una persona. En el lugar fueron encontrados el menor, conocido como "el Diabólico"; y Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "Psicópata", de 28 años, ambos presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18.

De acuerdo con información de la entidad de seguridad, en ese momento el adulto portaba un arma de fuego y el menor tenía en sus manos un cuchillo, mientras que ambos evidenciaban manchas de sangre en la ropa.

El hallazgo se produjo durante operativos de seguridad que se desarrollaban en el área debido a que los agentes escucharon ruidos y percibieron olores, por lo que hicieron la verificación respectiva. Al rodear la vivienda observaron a los individuos sobre un cadáver que era desmembrado. Ambos intentaron escapar, pero fueron detenidos.

Ayer, Herrera fue ligado a proceso penal por resolución del Juzgado de Turno de Torre de Tribunales, que ordenó que sea investigado por posiblemente cometer los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego. En tanto, un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal también dictó auto de procesamiento contra el adolescente. Los implicados permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

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