Cámaras urgen al Congreso aprobar Ley contra el Lavado de Dinero

Distintas cámaras empresariales urgieron este lunes 25 de mayo al Congreso de la República a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
La Cámara de Comercio de Guatemala hizo un llamado urgente al Congreso para aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. "Es necesario contar con una normativa moderna, técnica y alineada con los estándares internacionales del GAFILAT y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El país no puede seguir postergando una legislación clave, para combatir eficazmente al crimen organizado, proteger la economía y fortalecer la confianza internacional en Guatemala.", indicó.
Dicha Cámara agregó que dicha iniciativa, bajo esquemas de simplicidad, debe incorporar herramientas efectivas de prevención, supervisión basada en riesgo, transparencia y mecanismos modernos para enfrentar nuevas modalidades del crimen financiero.
En tanto que la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) hizo un llamado urgente a los diputados del Congreso para aprobar la iniciativa 6593.
"La aprobación de esta normativa, es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica, proteger la estabilidad del sistema financiero y evitar que Guatemala vuelva a ser incluida en la Lista Gris del GAFI, situación que representaría serias consecuencias para la inversión, el acceso al financiamiento y la reputación internacional del país.", indicó.
AmCham Guatemala, indica que Guatemala no puede continuar enfrentando los desafíos actuales con un marco normativo de más de 25 años de antigüedad, mientras que la tecnología, los delitos financieros y las estructuras del crimen organizado evolucionan constantemente y adoptan nuevas formas de operar.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), también hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar dicha Ley, que esté alineada a los estándares internacionales promovidos por el GAFI.
Agexport agregó que de no hacerlo podría generar consecuencias significativas para Guatemala, incluyendo mayores costos de financiamiento, incremento en los costos asociados a operaciones de comercio exterior como en cartas de crédito, mayores controles y demoras en transacciones internacionales, así como una reducción en la confianza de inversionistas, bancos corresponsales y socios comerciales.
Estos efectos impactarían directamente la capacidad de las empresas para competir, exportar y generar empleo.