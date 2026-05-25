 Cámaras urgen al Congreso aprobar Ley contra el Lavado de Dinero
Nacionales

Cámaras urgen al Congreso aprobar Ley contra el Lavado de Dinero

Las Cámaras piden al Congreso aprobar dicha ley y en estricto apego a los estándares internacionales establecidos por GAFI a fin de evitar riesgos para el sistema financiero del país.

Compartir:
Sesión en el Congreso de este martes., Foto Congreso
Sesión en el Congreso de este martes. / FOTO: Foto Congreso

Distintas cámaras empresariales urgieron este lunes 25 de mayo al Congreso de la República a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo.

La Cámara de Comercio de Guatemala hizo un llamado urgente al Congreso para aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. "Es necesario contar con una normativa moderna, técnica y alineada con los estándares internacionales del GAFILAT y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El país no puede seguir postergando una legislación clave, para combatir eficazmente al crimen organizado, proteger la economía y fortalecer la confianza internacional en Guatemala.", indicó. 

Dicha Cámara agregó que dicha iniciativa, bajo esquemas de simplicidad, debe incorporar herramientas efectivas de prevención, supervisión basada en riesgo, transparencia y mecanismos modernos para enfrentar nuevas modalidades del crimen financiero.

En tanto que la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) hizo un llamado urgente a los diputados del Congreso para aprobar la iniciativa 6593.

"La aprobación de esta normativa, es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica, proteger la estabilidad del sistema financiero y evitar que Guatemala vuelva a ser incluida en la Lista Gris del GAFI, situación que representaría serias consecuencias para la inversión, el acceso al financiamiento y la reputación internacional del país.", indicó. 

AmCham Guatemala, indica que Guatemala no puede continuar enfrentando los desafíos actuales con un marco normativo de más de 25 años de antigüedad, mientras que la tecnología, los delitos financieros y las estructuras del crimen organizado evolucionan constantemente y adoptan nuevas formas de operar.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), también hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar dicha Ley, que esté alineada a los estándares internacionales promovidos por el GAFI. 

Agexport agregó que de no hacerlo podría generar consecuencias significativas para Guatemala, incluyendo mayores costos de financiamiento, incremento en los costos asociados a operaciones de comercio exterior como en cartas de crédito, mayores controles y demoras en transacciones internacionales, así como una reducción en la confianza de inversionistas, bancos corresponsales y socios comerciales.

Estos efectos impactarían directamente la capacidad de las empresas para competir, exportar y generar empleo. 

Sector empresarial urge al Congreso a aprobar ley contra lavado de dinero

“Es un llamado a la responsabilidad, a dar un paso al frente por Guatemala, a poner un alto a los intereses oscuros que quisieran detener esta ley”, expresó el presidente del CACIF, Carlos Arias.

En Portada

Guatemala explora modelo británico de infraestructura para mejorar movilidad urbanat
Nacionales

Guatemala explora modelo británico de infraestructura para mejorar movilidad urbana

04:38 PM, Mayo 25
Implicado en asesinato en zona 18 enfrentará proceso penalt
Nacionales

Implicado en asesinato en zona 18 enfrentará proceso penal

03:19 PM, Mayo 25
Ataque en San José Pinula: Tres muertos y dos heridost
Nacionales

Ataque en San José Pinula: Tres muertos y dos heridos

02:10 PM, Mayo 25
Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nucleart
Internacionales

Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear

01:26 PM, Mayo 25
Clubes guatemaltecos listos para el sorteo de la Copa Centroamericanat
Deportes

Clubes guatemaltecos listos para el sorteo de la Copa Centroamericana

07:31 AM, Mayo 25

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar